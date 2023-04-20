Разом зі NYT та The Guardian: 24 Канал бере на озброєння штучний інтелект

З кожним днем технології штучного інтелекту стають все більш розвинутими. Їх впроваджують у свої системи різноманітні компанії та навіть новинні сайти. Зокрема, 24 Канал також.

У середу, 19 квітня, одне з авторитетних американських видань опублікувало матеріал, у якому йдеться про вебсайти, що не бояться використовувати технології штучного інтелекту (ШІ). Важливо, що у переліку є сайт нашого видання – 24 Каналу.

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Які світові ЗМІ уже використовують ШІ

Як зазначили в The Washington Post, загалом здебільшого ШІ у своїй роботі використовують ЗМІ, розважальні портали, сервіси з розробки програмного забезпечення, медицини та створення контенту.

Власне, категорія "Новини та медіа" посідає третє місце серед усього переліку. В дослідженні можна помітити на передових місцях рейтингу сайти таких світових видань, як:

nytimes.com (New York Times);

latimes.com (Los Angeles Times);

theguardian.com (The Guardian);

forbes.com (Forbes);

huffpost.com (HuffPost).

Не може не тішити, що поруч з такими гігантами медійного ринку є українські ЗМІ. Зокрема, 24 Канал.

Чи замінять роботи людей

Усе більше побоювань стосовно того, що роботи замінять людей та керуватимуть світом. Однак розвиток мовних програм, що здатні перероблювати уже написаний людьми текст, на перший погляд, не має чогось загрозливого. Однак, звісно, не для всіх.

Згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Інститутом людського штучного інтелекту Стенфордського університету, більше третини дослідників стурбовані через те, що штучний інтелект може спровокувати катастрофічну подію нарівні з ядерною катастрофою.

Водночас такі сучасні генії людства як Ілон Маск готові створювати конкурентів наявним програмам ШІ (ChatGPT) та у такий спосіб розвивати ці механізми.

Ні для кого не секрет, що поширення у використанні штучного інтелекту як і серед звичних людей, так і великих компаній, пов'язане з вдосконаленням роботи тим типом штучного інтелекту, що відповідає за обробку природної мови (NLP). Власне, це головна функція такої програми як, скажімо, ChatGPT.