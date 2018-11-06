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      Які продукти найкраще збережуть молодість шкіри

      380 Читать новость на русском
      Які продукти найкраще збережуть молодість шкіри
      Які продукти найкраще збережуть молодість шкіри / lady.tochka.net

      Правильне харчування може повністю замінити косметичні креми та ін'єкції. Адже їжа може впливати на появу зморшок, на ступінь пружності, еластичності та на її схильність до засмаги.

      Про це розповів відомий американський пластичний хірург Ентоні Юн, передає Рrevention.

      1. Щоб шкіра була пружною та гладенькою, варто споживати яйця. Вони містять речовини, які сприяють виробленню колагену (білок сполучної тканини, що забезпечує її міцність і еластичність). А ще вони багаті на вітамін А.

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      2. Помідори або томатна паста мають багато антиоксиданту лікопіну (захищає шкіру від сонячних опіків та має сильні протизапальні властивості). Як відомо, саме запалення прискорює старіння шкіри.

      3. Зелений чай теж містить корисні для шкіри антиоксиданти.

      4. Креветки мають вітамін E, який допомагає шкірі відновитися від різних пошкоджень.

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Краса Красиве тіло Поради Довголіття
      Джерело: 24 Канал
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