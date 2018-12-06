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      Які продукти варто вживати для підвищення потенції: перелік

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      Як підвищити потенцію: найкорисніші продукти для потенції
      Які продукти варто вживати для підвищення потенції / Фото з вільних джерел

      Деякі продукти здатні підвищити потенцію у чоловіків. Проте варто враховувати те, що всі люди різні, з різним здоров'ям і живуть в різних умовах. Тим паче існують й інші чинники: психологічний комфорт кожної людини, вік, періоди статевого утримання і багато іншого.

      З віком шанс зіткнутися з ослабленням ерекції зростає з об'єктивних причин. Однак сьогодні ця проблема не з чуток знайома і багатьом молодим чоловікам – позначаються стреси, трудоголізм і сидячий спосіб життя.

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      Будь-які рецепти для підвищення потенції не можуть давати 100% результат, пише "Живи активно". 

      Але є універсальна порада – стежити за своїм здоров'ям, правильно харчуватися, не нехтувати фізичними навантаженнями і уникати постійних стресів.

      Які продукти можуть сприяти підвищенню потенції

      Горіхи

      Волоський горіх, фундук, арахіс, бразильський горіх, мигдаль, а також соняшникове та кунжутове насіння містять багато корисних речовин.

      Один з кращих джерел жирних кислот, які беруть участь у виробленні чоловічих гормонів, – миндаль – краще вживати у свіжому вигляді. Так зберігається найбільше корисних речовин. Волоські горіхи та кунжут багаті на амінокислоту L-аргінін, що діє на чоловічий організм, як віагра.

      Морепродукти

      Ці продукти збагачені цинком, який стимулює вироблення тестостерону. Устриці містять допамін – гормон, що підвищує лібідо.

      via GIPHY

      Фрукти та овочі

      Фрукти та овочі здатні підвищувати потенцію. У бананах, до прикладу, міститься фермент бромелін, який підвищує лібідо, а калій підвищує енергію, стійкість і витривалість людини.

      Апельсини, томати, боби та молоко теж збагачені калієм. У авокадо міститься велика кількість фолієвої кислоти, що стимулює розщеплення білків і забезпечує організм енергією, вітаміном В.

      Яйця

      У яйцях є вітаміни В5 і В6, які допомагають у виробленні чоловічих гормонів, а також допомагають організму боротися зі стресами.

      Мед

      Мед теж сприяє підвищенню потенції. Щоправда. Його необхідно вживати у поєднанні з іншими продуктами, до прикладу, з горіхами або з імбиром, який підвищує рівень тестостерону в організмі.

      via GIPHY

      Цибуля і часник

      Ці продукти містять корисні речовини, які впливають на потенцію. До того ж, цибуля відновлює гормональну рівновагу у організмі чоловіка.

      Каші, цільнозернові продукти, житній хліб

      Ці продукти містять клітковину, різні мінерали та андростерон, який теж сприяє підвищенню лібідо. Соєві боби містять ізофлавоноїди, які знижують ризик розвитку раку простати і допомагають знизити рівень холестерину.

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      Варто пам’ятати також, що один і той же продукт може мати як позитивний, так і негативний вплив на потенцію.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове харчування Здорове життя
      Джерело: 24 Канал
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