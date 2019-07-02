Які виклики стоять перед Зеленським у зовнішній політиці: коментар МЗС України
Міністерство закордонних справ назвало ключові виклики, які постануть перед Президентом України Володимиром Зеленським у зовнішньополітичній діяльності. Зокрема, найголовнішими залишаються порівняння з попередником Петром Порошенком, а також стосунки з Росією та США.
Про це розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у інтерв'ю виданню УНН.
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Виклик перед Зеленським через його попередника
За його словами, Зеленський зараз зайшов в абсолютно нову реальність. "Він, на жаль, підставлений під удар, який умовно назвемо "при Порошенку такого не було", його будуть зараз атакувати під цим гаслом", – відповів дипломат.
Петро Порошенко та Володимир Зеленський
Як зазначив Кулеба, Президенту може бути важко через те, що українські партнери повільно, але все ж намагаються нормалізувати відносини з РФ.
Нова реальність – це реальність нормалізації стосунків із Росією. Не нами, а тими нашими партнерами, на підтримку яких ми спираємось. Тому це буде, напевно, у сфері зовнішньої політики виклик номер один. Президентові буде дуже складно, але я сподіваюся, що він впорається з цією новою реальністю,
– зауважив він.
Про взаємовідносини України і Росії
Кулеба наголосив, що другим викликом є, власне, стосунки безпосередньо з самою Росією.
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"Я, маючи певний досвід спілкування з Росією, боюсь, що Президенту доведеться пережити низку розчарувань у спробах досягти домовленостей із росіянами. Наприклад, сторони будуть про щось домовлятися, а потім росіяни будуть якось підступно модифікувати домовленість таким чином, щоб підставляти Президента тут, в Україні, або в очах наших міжнародних партнерів, і послаблювати його позицію. Цей шлях доведеться пройти", – прокоментував Кулеба.
Стосунки з США і, зокрема, Трампом
Кулеба вважає, що третім викликом зовнішньої політики є Сполучені Штати. "В силу специфіки Америки та України, я вважаю, без особистої "хімії" між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом діла не буде. Тому вибудова стосунків із американським президентом – це дуже великий виклик", – додав чиновник.
Є певні паралелі між Зеленським та Трампом
Водночас, представник України при Раді Європи заявив, що у Зеленського є чудові шанси з цим впоратися.
Я вважаю, є спільні риси у Трампа і Зеленського. При правильній побудові стосунків і грі на психології їх можна "законектити" і викликати між ними зв’язок. Це люди, які були успішними до політики, обидва є значною мірою і бізнесменами, і людьми, не чужими для шоу-бізнесу. Тобто вони є зірками: і Трамп, до того як стати президентом, і Зеленський. Вони обидва гострі на язик, обидва оперують соцмережами. У Трампа це Twitter, у Зеленського – Instagram,
– підсумував Кулеба.
І додав, що багато таких суто психологічних паралелей дозволяють вірити в те, що ці стосунки можна непогано зав’язати.
Зазначимо, що до 3 липня Володимир Зеленський перебуватиме з офіційним візитом у Канаді, де зустрінеться з вищим керівництвом країни. Там він планує низку важливих зустрічей, на яких обговорюватимуть українські питання. Серед них такі:
- зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;
- міністром закордонних справ Христею Фріланд;
- членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.