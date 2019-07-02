Які виклики стоять перед Зеленським у зовнішній політиці: коментар МЗС України

Міністерство закордонних справ назвало ключові виклики, які постануть перед Президентом України Володимиром Зеленським у зовнішньополітичній діяльності. Зокрема, найголовнішими залишаються порівняння з попередником Петром Порошенком, а також стосунки з Росією та США.

Про це розповів Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у інтерв'ю виданню УНН.

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Виклик перед Зеленським через його попередника

За його словами, Зеленський зараз зайшов в абсолютно нову реальність. "Він, на жаль, підставлений під удар, який умовно назвемо "при Порошенку такого не було", його будуть зараз атакувати під цим гаслом", – відповів дипломат.



Петро Порошенко та Володимир Зеленський

Як зазначив Кулеба, Президенту може бути важко через те, що українські партнери повільно, але все ж намагаються нормалізувати відносини з РФ.

Нова реальність – це реальність нормалізації стосунків із Росією. Не нами, а тими нашими партнерами, на підтримку яких ми спираємось. Тому це буде, напевно, у сфері зовнішньої політики виклик номер один. Президентові буде дуже складно, але я сподіваюся, що він впорається з цією новою реальністю,

– зауважив він.

Про взаємовідносини України і Росії

Кулеба наголосив, що другим викликом є, власне, стосунки безпосередньо з самою Росією.

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"Я, маючи певний досвід спілкування з Росією, боюсь, що Президенту доведеться пережити низку розчарувань у спробах досягти домовленостей із росіянами. Наприклад, сторони будуть про щось домовлятися, а потім росіяни будуть якось підступно модифікувати домовленість таким чином, щоб підставляти Президента тут, в Україні, або в очах наших міжнародних партнерів, і послаблювати його позицію. Цей шлях доведеться пройти", – прокоментував Кулеба.

Стосунки з США і, зокрема, Трампом

Кулеба вважає, що третім викликом зовнішньої політики є Сполучені Штати. "В силу специфіки Америки та України, я вважаю, без особистої "хімії" між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом діла не буде. Тому вибудова стосунків із американським президентом – це дуже великий виклик", – додав чиновник.



Є певні паралелі між Зеленським та Трампом

Водночас, представник України при Раді Європи заявив, що у Зеленського є чудові шанси з цим впоратися.

Я вважаю, є спільні риси у Трампа і Зеленського. При правильній побудові стосунків і грі на психології їх можна "законектити" і викликати між ними зв’язок. Це люди, які були успішними до політики, обидва є значною мірою і бізнесменами, і людьми, не чужими для шоу-бізнесу. Тобто вони є зірками: і Трамп, до того як стати президентом, і Зеленський. Вони обидва гострі на язик, обидва оперують соцмережами. У Трампа це Twitter, у Зеленського – Instagram,

– підсумував Кулеба.

І додав, що багато таких суто психологічних паралелей дозволяють вірити в те, що ці стосунки можна непогано зав’язати.

Зазначимо, що до 3 липня Володимир Зеленський перебуватиме з офіційним візитом у Канаді, де зустрінеться з вищим керівництвом країни. Там він планує низку важливих зустрічей, на яких обговорюватимуть українські питання. Серед них такі:

зустріч з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо;

міністром закордонних справ Христею Фріланд;

членами канадського парламенту та представниками ділових кіл.



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