Доки США обмежують Україну в захисті: на які радикальні кроки має зважитись ЄС

Наразі Україні необхідні рішучі кроки з боку партнерів для того, щоб ефективно захиститися від Росії. Призупинка військової допомоги з боку США вимагає від них реальних дій для підтримки обороноздатності України.

Політичний експерт і доктор філософії Андрій Городницький в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україні потрібні договори, які мають підтримувати інвестиційну діяльність в країні. Зокрема, потрібні конкретні інвестиції в ОПК.

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Адже Дональд Трамп і надалі буде гальмувати ті чи інші постачання озброєння.

"Чому ми зараз не розробляємо свою систему сповіщень, обробки секретних даних, тобто на рівні ЄС? Це дуже важливо. Ми тільки чуємо заяви міністрів закордонних справ про те, що Франція може надати нам підтримку. Але це ж лише дуже загальні слова", – сказав Андрій Городницький.

Що допоможе Україні

Він додав, що українські заводи, які виробляють зброю, мають бути профінансовані. В майбутньому Україна може продавати на міжнародній арені різне озброєння.

Як це робить, до речі, Росія напряму – вона набагато краще себе почуває. Наприклад, на виставці в Саудівській Аравії був величезний стенд з дронів, де були надписи про те, що ці дрони випробувані в Україні в прямих бойових діях,

– сказав Андрій Городницький.

Він зауважив, що Україна може заробляти десятки мільярдів доларів, продаючи озброєння. Так вона почуватиметься суб'єктом на міжнародній арені. Крім того, під час нещодавніх самітів Городницький зазначив, що європейці так і не відмовились від нафти і газу з Росії.

На даний час ЄС продовжує закупівлю нафти та газу в Росії. В минулому році було закуплено на рівні 23 мільярдів євро, а допомоги Україні надано на 18 мільярдів євро.

"Вони набагато більше закуповують, ніж дають підтримки Україні. Я не почув адекватних дій. І, до речі, про те, що вони мають організувати план стратегічної відмови від російських енергоносіїв, а він мав бути ще розписаний у листопаді минулого року. Дедлайн постійно переноситься. Це абсурдно, тому що США обмежують нас у захисті наших життів", – сказав Городницький.

Чому Європа не ухвалює радикальних рішень

Він додав, що Європейський Союз не робить більш радикальних кроків для того, щоб забезпечити Україну тим стратегічним озброєнням, яке, наприклад, зараз США не можуть постачати.

В нас є, наприклад, системи ППО, такі як Iris-T або SAMP/T, які можуть замінити системи Patriot. Але ми не бачимо, щоб у цьому напрямку робили серйозні кроки для покращення ситуації. У виробництві, наприклад, протиповітряних ракет для цих систем,

– зазначив Городницький.

Він зауважив, що за минулий рік було вироблено лише 50 ракет, а для системи Patriot виробляється приблизно 500 ракет.

Він додав, що вважає, що гальмування Європи пов'язане з таємним тиском з Білого дому, який може заявити, що Європу обмежать у фінансуванні, постачанні енергоносіїв чи в питаннях безпекових гарантій. Тому що Європейський Союз найбільше боїться, що США повністю виведуть свої контингенти з їхньої території і заборонять їм використовувати літаки, наприклад, технічне обслуговування.