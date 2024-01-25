В яких містах України виплачують грошову винагороду тим, хто пішов у військо

У низці містах України місцева влада започаткувала ініціативи, покликані стимулювати громадян долучатися до захисту Батьківщини. На Львівщині та Харківщині пропонують найбільшу винагороду.

Загалом розмір "фінансового" стимулу коливається від 20 тисяч до 50 тисяч гривень.

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Де в Україні платять за приєднання до війська

Так, в Одесі міська рада ще восени 2023 року вирішила заохотити тих, кого мобілізували, а також тих, хто сам записався до ЗСУ. Цим чоловікам і жінкам виплачують одноразову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, мобілізований чи контрактник повинен принести необхідні документи до ТЦК. Після зарахування особи до військової частини вона автоматично отримує гроші на свій рахунок.

У Києві з початку грудня 2023 теж почали платити мобілізованим 30 тисяч гривень. З січня вирішили винагороджувати також і контрактників. Втім, наразі цій категорії поки не здійснюють виплати через недосконалість механізму.

У Львові громада міста обіцяє заплатити 50 тисяч гривень тим, хто підпише контракт з військовими частинами ДШВ або морської піхоти.

У Богудухові Харківської області тим, хто піде у військо, виплатять 50 тисяч гривень. Ця ініціатива дія як для мобілізованих, так і для контрактників, мешканців міста та ВПО.

Кого в Україні можуть призвати лише за власним бажанням

Існує кілька категорій військовозобов'язаних осіб, яких не можуть призвати до війська примусово. До них належать: