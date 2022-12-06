Зарано тішитись: Резніков розповів, яких ракет в Росії обмаль, а яких – багато

Росіяни активно використовують запаси крилатих та балістичних ракет. Вони вже зайшли за межі необхідного резерву навіть на випадок нападу на них.

Окупанти взагалі не враховують наслідки для себе. Про це міністр оборони Олексій Резніков розповів в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

До теми Ще кілька масованих атак, – Буданов розповів, коли в Росії закінчаться ракети

Кількість ракет у росіян стрімко зменшується

Ракет "Іскандер" в росіян залишилось менше 13%, хоча за правилами треба лишати в резерві 25 – 30%.

До масованої атаки 5 грудня, в загарбників було 37% "Калібрів". Якщо вчора вони випустили близько 20 штук, відповідно ця цифра наближається до 30%.

При цьому Резніков додав, що спроможність виготовляти деякі ракети в росіян різко впала за цей період, а деякі вони взагалі не можуть створювати, оскільки немає складових.

Яких ракет в Росії ще багато

Однак міністр зазначив, що не слід надто тішитись, адже в росіян ще є багато ракет С-300. Мовиться про тисячі одиниць. Однак ворог використовує ці ракети не тільки для ППО, а й запускає їх в режимі земля – земля.

Окупанти тероризують ними наші прикордонні області або регіони, що межують з тимчасово окупованими територіями. Наприклад, Харківщину, Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина та Луганщина.

Заява розвідки

Глава розвідки Кирило Буданов заявив, що російські запаси ракет вже давно ввійшли в критичний мінімум, проте там "вирішили йти до нуля". Він зазначив, що ще кілька таких масованих атак і цієї зброї в окупантів не залишиться.

Глава ГУР Міноборони теж зазначив, що виробництво ракет в Росії – мізерне. Держава-агресорка виробляє лише кілька типів високоточно ракетного озброєння.