В яких регіонах України частково або повністю втрачено телерадіосигнал
Україна вже другий тиждень чинить рішучий опір рашистам. Окрім цинічного військового тероризму, країна-агресорка активно вдається і до інфотерору українців.
Окупанти обстрілюють українські телевежі і захоплюють радіостанції. Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє, у яких регіонах України частково або повністю відсутній телерадіосигнал.
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Де повністю або частково відсутнє українське телерадіомовлення
Наразі частково або повністю відсутній телерадіосигнал у таких регіонах України:
- у Бердянську рашисти захопили радіостанцію "Азовська хвиля";
- у Мелітополі захоплено телевежу та радіостанції;
- у Бучі вщент знищено студію каналу "Погляд";
- в окупованому Херсоні 4 березня через приставку Т2 орки почали транслювати 24 рашистські теле- і 3 радіопомийки;
- така ж ситуація з трансляцією у Херсонській області;
- через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без телерадіомовлення.
У Центрі протидії дезінформації нагадують, що у разі поширення інформації пропагандистського, антиукраїнського характеру, потрібно пам'ятати, що це – дезінформація!
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