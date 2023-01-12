Загальна мобілізація: за яких обставин можна відмовитись від повістки

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Повістку можуть вручити будь-де. Однак у деяких випадках можна відмовитись від неї.

Проте для відмови від повістки мають бути певні причини. Детальніше про це – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Мобілізація в Україні: де законно роздавати повістки

У яких випадках можна відмовитись від повістки

Якщо невірно вказані дані особи;

Якщо повістку вручає не уповноважена особа;

Якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військкомату.

Що має бути у повістці

повне ім'я та прізвище;

рік народження, адреса;

вид повістки;

місце працевлаштування;

час та адресу, коли та куди слід з'явитися після вручення;

назва органу, друк, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника військкомату.

Що буде за відмову від повістки

Якщо у повістці є помилка, то потрібно скласти акт про відмову від отримання. Це відбувається у присутності свідків. Після складання акту про відмову він розглядається у центрі комплектування.

Тоді можуть стягнути штраф від 850 до 1 700 гривень за порушення правил. Однак накладення штрафу можна заперечити через суд, де комплектування доводитиме, що ви порушили правила обліку.

Чи видаватимуть повістки через Дію

Уряд затвердив новий порядок військового обліку. Згідно з постановою Кабміну, у Дії незабаром має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.