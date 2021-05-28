Спека ледь не до +40 та рясні дощі: якою буде погода влітку

Синоптики прогнозують, що цьогоріч літо буде доволі спекотним, хоча й хороша погода прийде не одразу. Найбільш стабільний прогноз дають на липень, який, власне, буде найтеплішим. Хоча без дощів не обійдеться, подекуди вони будуть особливо рясними.

Традиційно влітку будуть дуже спекотні періоди, коли стовпчики термометрів підніматимуться за +30 градусів, однак похолодання теж прогнозують. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

До теми Спека мінятиметься місцями з похолоданням: якою буде погода у червні

Червень

Червень почнеться з дощів, які йтимуть близько 3 днів. До 11 числа середньодобова температура повітря становитиме +28...+32 градуси. Однак всередині місяця деякі регіони охопить похолодання. Зокрема, Північ. Прогнозують до +22...+24 градуси.

На Півдні, як завжди, буде спекотно. Середньомісячна температура становитиме +29...+31 градус. Хоча від 15 до 24 червня на кілька днів стане холодніше.

Загалом червень буде дещо прохолоднішим, ніж минулого року. В Укргідрометцентрі зазначили, що можливі навіть легкі заморозки. Хоча є дні, коли обіцяють ледь не +40.



Червень буде холоднішим, ніж минулоріч / Фото з Pinterest

Липень

У липні погода буде стабільнішою, ніж у червні. Денна температура повітря у більшості регіоні становитиме +27...+32 градуси. На Сході та Півдні, звісно, буде більш спекотно. Протягом місяця там буде більше, ніж +30 градусів.

Хоча у другому місяці літа буде більше опадів, ніж першого. Наприклад, потужні дощі можливі на початку липня, в десятих числах та наприкінці місяця. Загальна кількість опадів у липні сягатиме 45 – 50 міліметрів.

Серпень

Третій місяць літа розпочнеться зі значної спеки. Стовпчики термометрів триматимуться на рівні +33...+35 градусів. Хоча поступово до кінця серпня температура повітря знижуватиметься.

Дощів у серпні обіцяють не так багато, на Сході вони будуть невеликими та короткочасними. Хоча в інших регіонах прогнозують рясніші опади.



У серпні поступово холоднішатиме / Фото з Pinterest