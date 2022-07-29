Військовий експерт спрогнозував, яким буде наступний етап війни

Війна в Україні триває понад 5 місяців. Західні аналітики стверджують, що російська армія вже втратила свою ініціативу, зокрема в боротьбі за Донбас. Що ж окупанти робитимуть далі? Військовий експерт спрогнозував наступний етап війни.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. Він каже, що зараз в російських військових буде "міні-оперативна пауза".

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За його словами, росія зараз збирає добровольчі батальйони, готують резервний танковий корпус. Терміни їх підготовки десь приблизно до 10 – 15 серпня.

росія буде намагатися перекинути їх в Україну для відновлення наступальних дій. А поки що – потрохи вщухає наступальний потенціал окупантів,

– впевнений Жданов.

Експерт додав, що зараз буде спроба його відновити, адже росіяни перепроводять масштабну передислокацію військ на майже всій лінії фронту від Харкова до Херсона.

Жданова запевнив, що вони будуть намагатися і утримати Херсон, і намагатися штурмувати в Донецькій області.

Чи вистачить в них на це ресурсів? На його думку, так, російські війська можуть спробувати це зробити.

Але експерт наголосив, що це може бути як відволікаючий маневр, вони будуть намагатися повторити "24 лютого", коли вони з 4 напрямків почали вторгнення в Україну.

Зараз вони можуть зімітувати наступ на двох напрямках – у Харківській та Донецькій областях – і оборонну операцію на Херсонщині. Але це буде остання спроба перед опертивною паузою,

– пояснив Жданов.

До слова, в американському Інституті вивчення війни розповіли, що російскі військові можуть спробувати відновити наступ на Харків. Зараз вони створюють потрібні для цього умови.

Проте там додали, що окупанти впродовж останніх тижнів практично не просунулися територією України.

Яка ситуація на фронті: останні новини

Станом на ранок 29 липня на війні проти України загинули 40,5 тисячі російських окупантів. З них за минулу добу наші Збройні Сили ліквідували 270 осіб. Найбільше бійців і техніки ворожа армія вчора втратила на Криворізькому напрямку.

На Слов'янському, Бахмутському та Краматорському напрямках окупанти не проводили активних бойових дій. Однак вони активно обстрілювали населені пункти на Донбасі.

Українські захисники успішно відбили штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір'я.

Ворожі війська намагаються вести наступальні дії біля Новолуганського та Соледара. Зараз там тривають активні бойові дії.

Відео до теми – де активізувалися окупанти: карта бойових дій на 29 липня