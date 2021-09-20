Яким буде український перепис населення у 2023 році: Федоров розкрив деталі

В Україні у 2023 році пройде перепис населення. Він має відбуватись максимально технологічно. До кінця року підготують проєкт, де зазначать всі аспекти.

Активну підготовку до перепису почнуть вже з 2022 року. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

До речі Шмигаль пообіцяв, що перепис населення у 2023 році буде "незвичайним"

Використовуватимуть цифрові інструменти

Служба статистики направила кожному міністерству запит про те, як будуть використовуватися результати перепису. Федоров обіцяє, що наприкінці року розкажуть, як буде проходити перепис, якими будуть терміни та фінансування.

Міністр наголосив, що максимально використовуватимуть цифрові інструменти. Наразі вивчають досвід інших країн. Наприклад, аспект оренди цифрової техніки.

Це може зекономити державні гроші

Чиновник зауважив, що Apple під час перепису населення в США давала більшу частину техніки в оренду на кілька тижнів.

Це величезна економія державних коштів. Зараз ми розглядаємо пропозиції різних компаній. Apple була першою, з ким ми зустрілися. Якщо другою державою стане Україна, то це буде додатковою рекламою нашій країні,

– сказав Федоров.

Що відомо про перепис населення