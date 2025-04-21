"Звична ситуація": у 153 ОМБ відповіли, яким був Великодень на Півдні

На фронті не спостерігалося повної тиші. Російські війська продовжували атакувати, завдаючи нових вогневих ударів по українських позиціях.

Командир 1-го механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади Вадим Негробов в ефірі 24 Каналу повідомив, що на напрямку його батальйону спостерігалася відносна тиша. Втім, Великдень суттєво не відрізнявся від звичайного дня – противник продовжував атакувати.

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"Ворог зберігає активність на напрямку дій усієї бригади. Здійснює комплексне вогневе ураження по наших позиціях та по найближчому тилу. Характер дій противника не відрізняється від того, що був на цьому напрямку місяць тому", – сказав Вадим Негробов.

Що дивує українських військових

Він також зазначив, що росіяни найчастіше застосовують ударні дрони, зокрема FPV, та скидають різні боєприпаси типу "Мавік". Додатково використовують міномети й ствольну артилерію.

На півдні ворог відрізняється тим, що має досить потужні інженерні укріплення. Причому це – укріплення першої черги, у першому ешелоні оборони. У другому ешелоні вони також посилюють свої інженерні споруди як військовою, так і невійськовою технікою,

– сказав Негробов.

Військовий додав, що лінія оборони противника укріплена по всьому фронту. Під час штурмових дій найчастіше використовують колісну техніку – джипи, пікапи, "буханки". Рідше – вантажівки, а бронетехніка застосовується найменше. За словами командира, найбільше військових дивує те, що у першому ешелоні оборони ворог використовує легкову техніку, яку іноді посилює засобами РЕБ. Утім, це не дає значного ефекту.

Негробов зазначив, що противник нещадно знищує українські населені пункти. Причому, навіть не маючи наміру їх захопити, він завдає повного комплексного вогневого ураження по цивільній інфраструктурі, населених пунктах і будівлях цивільного призначення – як на передньому краї оборони, так і в тактичній глибині.