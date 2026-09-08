32 крилаті ракети Х-101, 166 ударних БпЛА типу Shahed, протикорабельні ракети "Онікс" та балістичні ракети "Іскандер-М", С-400, KN-23. Під час читання цього тексту кількість дронів та ракет, запущених по Україні, точно збільшується у вертикальній прогресії. Ось так виглядає дипломатично сформулювана відповідь на мирні ініціативи президента Трампа. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

План мінімум для переговорів

Станом на сьогодні Володимир Путін явно не готовий завершувати свою війну без захоплення всього Донбасу, бо боїться, що йому цього не пробачать.

Водночас, план мінімум для американських переговірників був дещо іншим. Видання Axios повідомляло про те, що метою візиту Віткоффа й Кушенера до обох столиць було досягнення кроків з деескалації війни напередодні зими. Отже, про повне припинення вогню не йшлося, а лише про можливі кроки з деескалації, наприклад, у повітрі: взаємне припинення ударів по енергетиці, ритейлу та розблокування експорту зерна.

Про це далі може йтися на тристоронніх переговорах, які, ймовірно, будуть відновлені вже найближчим часом.

Сам Зеленський окреслив те, що обговорювалось з американськими представниками так: "Зерно, енергетика – болючі питання для України і Росії. І це болючі питання для всього світу. Для Індії, для Еміратів, Саудівської Аравії, Єгипту, Азії, багатьох країн. Ми готові знайти тут компроміс. Дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації і в такій позиції, коли і Україні, і Росії треба йти на якісь кроки, а не чекати компромісів тільки від України. Україна і так багато всього компромісного вже зробила".

Коли Путін погодитьсся на реальні перемовини?

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати Владіміру Путіну та Володимиру Зеленському вже найближчим часом, аби активізувати весь процес. Цікаво, що США також планують залучити Європейських союзників.

На думку представників Трампа, після проведення парламентських виборів Путін може бути більш відкритим до дипломатії. Отже, поки не йдеться про серйозні переговори щодо повного припинення вогню, американці принаймні намагаються досягти будь-чого, аби продемонструвати хоча б якийсь результат напередодні проміжних виборів до американського Конгресу.

Якими будуть наступні кроки України?

У свою чергу, Президент України Володимир Зеленський цього місяця планує знову особисто зустрітися із Президентом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН.

"Нам потрібні пакети балістики від американців. Вони почули детально, що нам потрібно і коли нам потрібно. Я розраховую на зустріч з президентом Трампом у 20 числах вересня. Ми піднімемо цю тему, і дай Бог – буде результат. Також ми рухаємося, на мій погляд, до тристороннього формату. Тут я не можу розкривати всі деталі. Ми домовилися з американською стороною, що давайте все це між собою підготуємо, а потім вже прокомунікуємо з суспільством", – зазначає Зеленський.

Отож, очікуємо активізації переговорів з американською стороною та, відповідно, важливих рішень щодо підготовки до війни взимку.

Під час розмов із західними експертами дуже часто чую про те, що цю зиму називають "останнім ударом" Путіна проти України. Саме від президента Трампа та інших лідерів залежить те, чи стане ця зима останньою, чи черговою у війні Росії проти України.

Будь-які заходи деескалації, безумовно, сприяли б ширшій угоді про припинення вогню, але навіть американські переговірники, за даними інсайдерів, не впевнені, чи зможуть схилити Путіна до хоча б обмеженого припинення вогню. Отже, знову ж таки, ми залишаємося один на один із черговою невизначеністю у дипломатичному процесі, але із визначеністю на полі бою: Путін знову спробує зламати Україну взимку, і від нас самих залежатиме те, чи йому вдасться це зробити.