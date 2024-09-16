Що буде з електрикою взимку: чи можливі відключення по 10 годин

Оскільки Росія поновила регулярні атаки по енергетичних об'єктах України, графіки відключення світла вимушено повернули. Наразі ситуацію вдалось стабілізувати. Однак, попереду зима і багатьох турбує питання, що буде з електрикою взимку.

Якими будуть відключення світла і чи можливі обмеження по 10 годин на добу, розповів 24 Каналу голова підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

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Зокрема, Нагорняк пояснив, що основний фактор, який це визначатиме – чи вистачить Україні згенерованої електроенергії взимку. А це залежатиме від погоди.

Два сценарії відключень світла взимку

Якщо зима буде достатньо теплою, від 0 до 5 градусів тепла, за оптимістичним сценарієм зима може минути або без відключень, або з незначними по 2 – 4 години на добу лише в будні.

Якщо ж температура на вулиці буде мінус 5 – 10 і триватимуть морози по кілька днів поспіль, то обмеження в споживанні будуть більш значними – від 8 до 10 годин на добу.

Однак, фахівець наголосив, що навіть цей песимістичний сценарій – він буде короткостроковим – на дні морозів, коли українці будуть споживати більше електроенергії.

Важливо! За 2024 рік Україна втратила 9 гігаватів генерації, з них 3,5 – 4 гігавати відновлять до зими, додатково йтиме імпорт, пояснює співрозмовник.

Як морози і обстріли вплинуть на ситуацію

Сергій Нагорняк вважає, що в пікові години за умови значних морозів Україні не вистачатиме генерації для покриття 100% потреб населення, промисловості та військової промисловості. І це – за умови, що росіяни не здійснюватимуть обстрілів по об'єктах генерації чи по підстанціях Укренерго, ГЕС, ТЕС.

Якщо росіяни будуть прицільно бити великою кількістю крилатих чи балістичних іранських ракет по підстанціях Укренерго, то генерація залишатиметься, але не буде можливості її видати, – пояснив він.

І додав, що саме такою була ситуація 2 тижні у серпні – вересні: коли генерації було достатньо, але на підстанціях проводились ремонтні роботи.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю з головою підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, народним депутатом Сергієм Нагорняком невдовзі вийде на сайті 24 Каналу.