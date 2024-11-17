Повний список хвороб, які точно звільняють від мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Втім, є перелік захворювань з якими не беруть до війська.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна". Заяуважимо, що останнє оновлення переліку хвороб, з якими не беруть до армії, відбулося 18 серпня 2023 року в наказі №490 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України".

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З якими хворобами не беруть до армії

Відповідно до оновленого Наказу Міністерства оборони України №1109/15800 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", стан здоров'я військовозобов'язаних оцінюється за чотирма категоріями:

придатний до служби;

непридатний з виключенням із військового обліку (статус застосовують до осіб з важкими або прогресуючими хворобами, що не піддаються лікуванню);

тимчасово непридатний (передбачає можливість повторного огляду після лікування).

придатний до служби в обмежених умовах (застосовується до осіб, здатних служити у військових частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах зв’язку тощо).

Відповідно до документа, звільнення від мобілізації можливе за наявності важких захворювань, які суттєво погіршують стан здоров’я або становлять загрозу для життя.

Нижче наведено основні категорії хвороб, за яких особу можуть визнати непридатною до військової служби:

Інфекційні та паразитарні хвороби.

Важкі випадки кишкових інфекцій, бактеріальних та вірусних захворювань (хронічні форми вірусних гепатитів В, С, Д; ВІЛ та хвороби, спричинені ним).

Також до цього переліку включають COVID-19 у тяжкій формі та туберкульоз, що активно прогресує.

Новоутворення.

Будь-які злоякісні пухлини, особливо якщо присутні метастази або якщо хірургічне лікування неможливе. Це також стосується деяких доброякісних новоутворень, які значно порушують функції органів.

Хвороби крові.

Прогресуючі анемії, порушення згортання крові, геморагічні стани та інші патології кровотворних органів, які важко лікуються і порушують нормальні функції організму.

Ендокринні захворювання.

Важкий цукровий діабет, дисфункції щитоподібної залози, ожиріння з ускладненнями та інші розлади обміну речовин, що спричиняють значне порушення роботи організму.

Розлади психіки.

Серйозні психічні захворювання, включаючи деменцію, шизофренію, хронічні депресії, стани тривоги, розлади особистості тощо.

Особливу увагу звертають на психічні розлади, що супроводжуються стійкими порушеннями, а також залежність від психоактивних речовин.

Хвороби нервової системи.

Прогресуючі хвороби центральної нервової системи: епілепсія, хвороба Паркінсона, дитячий церебральний параліч та інші стани, що серйозно порушують координацію, рухові або когнітивні функції.

Захворювання органів чуття.

Тяжкі форми глаукоми, сліпота одного або обох очей, значні проблеми зі слухом, зокрема повна глухота на обидва вуха, які унеможливлюють повноцінне виконання військових обов’язків.

Хвороби системи кровообігу.

Важкі кардіоміопатії, серцеві аритмії, гіпертонічна хвороба III стадії, інфаркт, аневризми, хронічні форми ішемічної хвороби серця, серцева недостатність тощо.

Захворювання органів дихання.

Бронхіальна астма тяжкої форми, хронічні обструктивні хвороби легенів, тяжкі форми легеневої недостатності.

Захворювання органів травлення.

Прогресуючі хвороби печінки, хронічні гастроентерологічні хвороби, зокрема виразки, коліти, що порушують нормальну функцію органів та не піддаються лікуванню.

Шкірні захворювання.

Важкі форми дерматологічних захворювань, як-от атопічний дерматит, поширений псоріаз з постійними рецидивами.

Захворювання кістково-м'язової системи.

Хронічні поліартрити, ревматичні захворювання, що викликають постійний біль та обмежують рухові можливості.

Хвороби сечостатевої системи.

Важкі форми хронічних нефритів, пієлонефриту, які спричиняють порушення функцій організму.

Які захворювання не дають повного звільнення від мобілізації

Не всі складні захворювання є підставою для автоматичного звільнення від мобілізації.

У випадках, коли хворобу можна вилікувати і вона не заважатиме подальшій службі, ВЛК може ухвалити рішення про тимчасову непридатність із призначенням повторного огляду після завершення лікування.