Якими можуть бути найближчі пів року на фронті: у Bloomberg описали ймовірний сценарій України

Ситуація на фронті вкрай непроста. Не покращує її відсутність консенсусу у США щодо виділення 60 мільярдів доларів на підтримку нашої держави. На фоні всього цього оглядачі описали ймовірний сценарій дій на найближчі пів року.

У виданні зазначають, що наша держава, ймовірно, намагатиметься до другої половини 2024 року утримувати лінію фронту якомога довше. У той час Києву можуть надати F-16, а також має зрости виробництво боєприпасів із Заходу.

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Якими можуть бути плани України

Оглядачі зазначають, що такий розвиток подій дав би можливість Києву спланувати ще один можливий контрнаступ. Його б наша держава мала здійснити вже у 2025 році.

У виданні також цитують главу військового комітету НАТО Роба Бауера. Він каже, що для Кремля, як і раніше, проблемою буде великий наступ. Адже попри те, що в України бракує ресурсів, Росії необхідно буде більше своїх бійців, важких танків та транспортних засобів.

У Путіна більше артилерії, він має можливість щомісяця замінювати певну кількість ракет, які він використовує, але він не досяг повного успіху з точки зору збільшення, наприклад, танків і бронетехніки,

– зауважив Бауер.

Він також звернув увагу на нещодавні дані, які демонструють колосальні втрати ворога. За словами адмірала, співвідношення 1: 7 свідчить, що Путіну потрібно буде багато сил, щоб здобути перемогу над українцями.

Україна і літаки F-16

Як написало видання Foreign Policy 18 лютого, перші західні винищувачі F-16 наша держава може отримати вже влітку 2024 року. Не виключають, що мовиться про червень.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коли коментував статті ЗМІ, зазначив, що достеменно невідомо, коли Києву нададуть F-16. Разом з тим слід розуміти, що "процес йде", і що наша держава в екстреному порядку переходить на ці повітряні судна західного зразка.

Паралельно Марк Рютте, прем'єр-міністр Нідерландів, зазначив, що за графіком йде процес передачі Україні винищувачів F-16. Зауважимо, що нашій державі мають передати понад 20 повітряних суден.

Звернімо увагу, що авіаційну коаліцію з навчання українських пілотів очолили Нідерланди та Данія. У цих держав є спеціальні авіатренажери, які дозволяють опановувати американські винищувачі F-16.

Зауважимо, що Данія розпочала навчання першої групи українських пілотів у серпні 2023 року. Тоді повідомляли, що йдеться про вісьмох льотчиків, які опановують F-16. Як розповідав Юрій Ігнат у листопаді минулого року, наші пілоти у Данії вже проходили підготовку у повітрі. Робили вони це спільно з інструкторами на західних винищувачах.