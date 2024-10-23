Якими можуть бути вибори в Білорусі: політолог оцінив можливості опозиції

В Білорусі 26 січня 2025 року відбудуться президентські вибори. Інтриги довкола кандидатів на цих виборах немає. Зараз в Білорусі абсолютна централізація влади. Так завжди буває, коли диктатор перемагає спроби суспільства скинути його владу, тоді він ще сильніше "закручує гайки", саме це і зробив Лукашенко.

Про це в етері 24 Каналу зауважив політолог Максим Несвітайлов, спрогнозувавши, що буде декілька суто технічних кандидатів, яких ні в обличчя, ні за прізвищем білоруси не запам'ятають. Вони потрібні, щоб створити ілюзію виборів.

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Лукашенко чекатиме, поки підросте його син

Політолог вважає, що на цих президентських виборах не варто очікувати серед кандидатів представників опозиції. Бо такі, якщо й виявлять бажання балотуватись, то одразу без черги опиняться в білоруській колонії.

Безперечно, що балотуватися буде сам Лукашенко. Зі слів Несвітайлова, питання лише в тому, з яким відсотком він "переможе": 80, 90 чи 103%. Опозиція в Білорусі, на його думку, абсолютно пригнічена.

"Тихановські й подібні люди навіть на рівні російської "ліберальної" опозиції не відпрацьовують, тому для Лукашенка нема ніяких перешкод, щоб продовжити термін узурпації своєї влади, дочекатися, щоб Колєнька підріс й вже потім йому передати позолочену лопату, це як в Україні козацьку булаву", – зазначив Несвітайлов.

Чи будуть інші кандидати, окрім Лукашенка

Зі слів політолога, нині в Білорусі немає опозиції, її представників або вбили, або заарештували, або вони втекли з країни.

Судячи з реакцій на вбивства, арешти, тортури опозиціонерів, білоруси це просто "з'їли", протест закінчився провалом. Вони багато говорили, що не хочуть, аби було як в Україні, що вони не "майдануті", не "каструлеголові",

– озвучив Несвітайлов.

Тому, з його слів, в Білорусі не варто очікувати реальних протестів чи опозиційних кандидатів на виборах. Щодо технічних кандидатів, Несвітайлов припустив, що їх будуть підбирати таким чином, щоб не довелося фальсифікувати вибори, щоб люди не голосували за них через те, що не будуть навіть знати, хто вони й що собою уявляють.

От хай Азарьонка (білоруський пропагандист – 24 Канал) поставлять і тоді Лукашенко дійсно зможе набрати 80% голосів виборців,

– підсумував Несвітайлов.

Нагадаємо, білоруський диктатор Алєксандр Лукашенко заявив, що братиме участь у наступних виборах президента Білорусі. Це буде його сьомий термін на цій посаді.