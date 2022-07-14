росія обстріляла Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кілограмів

російські окупанти обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кілограмів. Ці ракети можуть огинати рельєфи місцевості й уникати відомі ворогу засоби ППО.

Про це повідомили у Вінницькій міській раді з посиланням на слова начальника частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення ГУ ДСНС Сергія Гайдиша. Загалом по Вінниці випустили 4 ракети, 2 з них збили ППО.

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Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14 е. Вага початкова ракети складає 1770 кілограмів. Довжина ракети – 6 метрів 20 сантиметрів. Бойова частина – 450 кілограмі,

– розповів Гайдиш Сергій.

У ДСНС пояснили, що ці ракети мають дві системи наведення: перша – повністю автономна, інша – через ГЛОНАСС і GPS. Тобто вона ще можливо під час польоту коригується.

І дійсно, одна з ракет, якими били по Вінниці, спочатку рухалась на Житомир.

Над поверхнею моря ракета летить на висоті до 20 метрів. Над поверхнею землі – можливо від 50 до 180 метрів, в залежності від відомого ворогу рельєфу місцевості. На підльоті до встановленої цілі ураження ракета знижується на висоту до 20 метрів.

Що потрібно знати про трагедію у Вінниці

Окупанти завдали ракетного удару по Вінниці з Чорного моря. Саме звідти були випущені ворожі ракети.

російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Внаслідок атаки загинули 21 людина, серед жертв 3 дитини. Постраждали близько сотні людей – 52 з них, зокрема 3 дитини, на жаль, у важкому стані, їх госпіталізували. Триває пошук ще 46 людей, зв'язок з якими відсутній.

В росії уже відреагували на атаку по мирних українцях – вони радіють їх загибелі. Коментатори не лише схвалюють ракетний удар, а й бажають, аби такі атаки по українцях російське командування завдавало щогодини.

До слова, раніше у ДСНС показали наслідки ракетного удару поблизу Будинку побуту "Ювілейний". Зауважимо, що атака була настільки масштабною, що на місце події прибуло 90 рятувальників.

Відомо також про те, що внаслідок "прильотів" спалахнула пожежа. Вогонь від неї перекинувся також на стоянку з автомобілями. Внаслідок цього зайнялись близько 50 автівок.

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