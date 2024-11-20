Якими є особливості експериментальної ракети РС-26 "Рубіж", і чи може її перехопити Patriot

У телеграм-каналах масово повідомляли, що Росія може спробувати вдарити по Україні своєю експериментальною балістичною ракетою. Мова саме про РС-26 "Рубіж".

В ефірі 24 Каналу заступник директора Центру досліджень армії Михайло Самусь зазначив, що є дуже мало інформації про цю ракету.

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Існують припущення, що це копія радянської ракети pioner РСД-10 "Піонер", яка була ракетою середньої дальності на 6 тисяч кілометрів. За мірками холодної війни саме це вважалося середньою дальністю.

Це балістична ракета середньої дальності з боєголовкою близько 1,5 тонни для донесення до цілі ядерного боєзаряду,

– пояснив Михайло Самусь.

Він припустив, що Росія може запустити таку ракету по Україні, навіть взагалі без боєзаряду запускати по Україні. Такими діями країна-агресорка демонструватиме: "Ми відреагували ядерною доктриною, а зараз запускаємо вже потужну ракету, яка може нести ядерний боєзаряд і принести катастрофу в Україну та Європу. Якщо ви не зупинитесь в підтримці України, ми запустимо таку саму ракету, але вже з ядерною боєголовкою".

Варто зазначити, що всі ракети, які летять на Україну, це потенційні носії ядерної зброї. Тобто і "Калібри", і Х-101 і "Іскандери", і "Кинджали", і "Циркони".

Чи знищить Patriot ракету "Рубіж"

Михайло Самусь зазначив, що це дуже цікаво, наскільки ефективною буде система Patriot проти такої ракети. Наразі це складно сказати, адже балістична траєкторія такої ракети вища. Тобто фактично це буде ракета, яку треба збивати в стратосфері, а не тоді, коли вона буде наближається до цілі.

Проте тут питання: на якій висоті, на якій швидкості й на який обʼєкт буде спрямована ракета. Можливо, вдасться збити її безпечно.

Проте є ракети-перехоплювачі. Вони знаходяться недалеко від нас – в Польщі та в Румунії. Це система Aegis з ракетами SM-6. Також є система "Тайфун”, на якій можна розташовувати всі ракети SM-6,

– розповів Самусь.

На його думку, нам ці системи точно не передадуть. Хоча, якщо, наприклад, навіть "порожняк" проти нас використають, тоді в нас будуть аргументи для того, щоби нам кілька надали.