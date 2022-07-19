Якими ж треба бути ганчірками, – Зеленський дорікнув окупантам, що обстріляли Одещину

Вночі 19 липня росіяни атакували ракетами Одещину. 7 "Калібрів" влучили у ферму, приватні будинки та прибудинкові споруди, завдавши поранень шістьом мирним українцям.

Про це президент Володимир Зеленський розповів під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал. Він зауважив, що щодобово загарбники дають чергові підстави для визнання росії країною-терористкою.

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Зеленський прокоментував нічний обстріл Одещини

Президент розповів, що минулої ночі росіяни здійснили ракетний удар по селу в Одеській області. Вони використали 7 ракет "Калібр" морського базування проти звичайного села.

Це не дешеві й не прості ракети – росія дуже пишалася ними. І куди ж вони влучили? Звичайне сільське поле і неробоча ферма, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Жодного військового сенсу. Це просто терор,

– зауважив Зеленський.

Внаслідок цього ворожого обстрілу загиблих не було, адже люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Проте шестеро місцевих жителів, серед яких була 5-місячна дитина, зазнали поранень.

"Їй та матері надається вся необхідна допомога. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирних селах і містах? Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж в офіцерів російського флоту", – наголосив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Окупанти обстріляли й інші міста

Зеленський розповів, що за минулу добу російських ударів зазнали й інші українські міста, зокрема:

Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини,

Харківщина,

Миколаїв,

Краматорськ, у якому крилата російська ракета вдарила просто по центру міста,

Словʼянськ,

Торецьк та інші міста Донбасу.

"Багато загиблих, багато поранених. Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини. На захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців", – додав президент.

Глава держави підсумував, що як би окупанти не намагалися сховатися, ЗСУ та розвідка все одно забезпечать удари у відповідь – Україна встановить особи кожного російського злочинця, винного в терорі українців.

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