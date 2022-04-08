Якісь питання можна виносити в окремі позиції, – Подоляк про Крим після мирної угоди

Радник глави Офісу Президента прокоментував мирні переговори з Росією щодо припинення війни в Україні. Подоляк припустив винесення "за дужки" деяких питань, якщо вони перешкоджатимуть підписанню мирного договору.

Для України принципово закінчити війну з реальною формулою безпеки

Про це радник керівника ОП сказав, відповідаючи на питання, чи готова Україна винести тему Криму в окрему переговорну позицію.

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Перша все Подоляк наголосив, що все, що стосується територіальної цілісності України, визначається винятково президентом України.

"Він свою позицію неодноразово висловлював: Крим – це непорушна частина України. Всі території України – це Україна", – сказав радник глави ОП.

Щодо винесення певних питань в окремі переговорні позиції, то він допускає таку ситуацію. Та, як сказав Подоляк, для України важливо закінчити війну, щоб більше таких ситуацій не було.

Безумовно, якісь питання можна виносити в окремі переговорні позиції. Але для нас принципово – це закінчення війни з реальною формулою безпеки, яка дозволить в майбутньому не мати таких воєн на території України,

– заявив Подоляк.

Він додав, що Україна хоче знати, скільки країн з першого ж дня підтримають нашу державу у випадку повторної агресії.

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. За інформацією ЗМІ, Україна пропонує Росії протягом 15 років вести переговори щодо статусу Криму. Відповідна пропозиція була передана російській стороні під час переговорів у Стамбулі.