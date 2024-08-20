У Тернополі перевищення хлору в повітрі до 10 разів: влада окреслила загрози

На Тернопільщині фіксують перевищення вмісту хлору в повітрі до 10 разів унаслідок пожежі на промисловому об'єкті через нічну атаку росіян.

Ситуація не змінилась

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко, інформує 24 Канал.

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Центр профілактики хвороб продовжує моніторити стан повітря. Поки що ситуація не змінилася, але сполуки хлору нестійкі, досить швидко розпадаються за сприятливих умов,

– зазначив Віктор Устенко.

Керівник ОВА порадив людям, які відчувають певні симптоми унаслідок стану повітря, дотримуватись рекомендацій медиків.

Рівень хлору у повітрі перевищено

Раніше генеральна директорка ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" Оксана Чайчук повідомила, що наразі у повітрі Тернополя при нормі 0,1 міліграма на метр кубічний є перевищення вмісту хлору від 0,4 до 1,01 міліграма на метр кубічний.

Тобто від 4 до 10 разів у атмосферному повітрі.

"Радимо тернополянам обмежити тривале перебування на свіжому повітрі. Обмежити доступ атмосферного повітря у закриті приміщення. Якщо є можливість – застосовувати рекуператор. Вікна і двері – завішати вологими простирадлами, щоб хлор, який є в атмосферному повітрі, зв'язувався з водою і не потрапляв у приміщення", – зазначила Чайчук.

Також закликають обмежити купання у водоймах і перебування біля водних об'єктів.

Симптомами отруєння хлором можуть бути: почервоніння очей, печіння та сухість в горлі, охриплість голосу, зниження артеріального тиску і тахікардія. За наявності цих симптомів, варто звернутись до медиків.

Зауважте. Впродовж дня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб роблять заміри якості повітря та води на Тернопільщині.