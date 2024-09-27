Перевищення у 3,2 раза: на Чернігівщині погіршується якість води в річці Сейм

У Чернігівській області спостерігається погіршення якості води в Сеймі. Зокрема, в Батурині зафіксували перевищення по хімічному споживанню кисню у 3,2 раза.

Про це заявили в Міндовкілля. Також зазначили, що по азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не виявлено.

Зверніть увагу Сейм могли забруднити з території Росії, – Міндовкілля

Якість води в річці Сейм погіршується

У Чернігівській області спостерігається погіршення якості води в річці Сейм.

У місті Батурин зафіксоване перевищення по хімічному споживанню кисню у 3,2 раза. У пункті Долинське цей показник підвищився з 71 до 81 міліграм на дециметр кубічний, що перевищує норму у 2,7 раза,

– зазначили в Міндовкілля.

Також додали, що розчинений кисень у Батурині та Долинському становить 0,35 і 0,58 міліграма на дециметр кубічний. Водночас зазначили, що по азоту амонійному, нітритах, фосфатах та хлоридах перевищень не виявили.

До речі, результати вимірювань проб води в Десні на Чернігівщині свідчать, що розчинений кисень у межах норми. Знизився тільки на ділянці річки у селі Велике Устя. Зокрема, становить 2,51 міліграма на дециметр кубічний.

Також фіксується перевищення хімічного споживання кисню, яке становить 38 – 50 міліграмів на дециметр кубічний на ділянці Велике Устя – Максаки. Водночас вміст азоту амонійного, нітритів, фосфатів і хлоридів не перевищує нормативні значення.

Також у Міндовкілля зазначили, що за результатами вимірювань пріоритетних забруднювальних речовин проб води річок Сейм і Десна в Сумській і Чернігівській областях, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а ще важких металів не виявили.