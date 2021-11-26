Якої погоди чекати у грудні: прогноз Укргідрометцентру
26 листопада 2021 , 17:14Читать новость на русском
Джерело:Укргідрометцентр
У грудні 2021 року середня температура в Україні буде від 4 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Укргідрометцентрі запевняють, що це близько до кліматичної норми.
Синоптики прогнозують, що опадів випаде 33 – 78 міліметрів. У гірських районах опади будуть в межах норми, 81 – 105 міліметрів, окрім північного сходу. На цій території очікують опадів менше ніж зазвичай.
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Як характеризують клімат у грудні
- Середні температури у грудні бувають від 1 до 5 градусів морозу. На Закарпатті та півдні країни місцями буває від 0 до 2 градусів тепла, а в Криму до 6 градусів.
- Цікаво, що абсолютний мінімум температури у грудні сягав -24…-32 градуси морозу. У східних, північно-східних та Чернівецькій областях місцями температура бувала -33...-35 градуси, на Прикарпатті до 38 градусів морозу. Закарпаття та південь охоплював мороз -17...-23 градуси, а південь Криму сковував мороз від -10 до -19 градусів морозу.
- Максимальне тепло грудня може сягати від -10 до -18 градусів. На півдні буває тепло до 20 градусів, а на півдні Криму до 25 градусів. Щодо опадів, то в середньому у грудні буває 30 – 66 міліметрів, на Закарпатті, в Карпатах та гірських районах Криму 76 – 139 міліметрів.
- Синоптики характеризують грудень, як період, коли утворюється сніговий покрив. Однак, лише на півдні він буває не кожного року. Також цього місяця помітний сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, а під час відлиг - тумани та ожеледь.
Снігу на Новий рік чекати марно
- На новорічні свята погода буде морозною. Але синоптики попередили, що снігу очікувати не варто, тому, що "сніговий покрив не встигне лягти". Дні у новорічний час будуть холодні, а потім температура трохи підніметься. Наступне значне похолодання варто чекати в лютому.
- Жителі кількох українських регіонів 18 – 19 листопада мали змогу порадіти першому снігу. Засніжило, зокрема, на півночі – Чернігівщині, Сумщині та Київщині. Синоптики кажуть, що сніг може падати і надалі – проте лише мокрий.