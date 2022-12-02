Чи буде сніг: яку погоду обіцяють українцям на Новий рік

На цей Новий рік погода вирішила потішити українців. А все тому, що сніг обіцяють у всіх регіонах України, навіть на Півдні, де зазвичай тепліше.

Яка буде погода на Новий рік 2023

Погода у новорічну ніч в Україні буде казковою. Більше про те, який буде Новий рік – читайте у матеріалі 24 каналу.

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За даними синоптичного ресурсу Gismeteo, температура повітря в Україні буде комфортною. Сильних морозів синоптики не обіцяють – стовпчики термометрів вдень коливатимуться на позначці 0 градусів. Вночі температура опуститься до -2...-1 градусів.

Цікаво, що на всій території України температурний режим буде однаковий.

Снігу у новорічну ніч падатиме, а на Заході його взагалі буде багато, адже він розпочнеться ще за кілька днів до Нового року. Однак у південних та центральних областях сніг у новорічну ніч буде мокрий.

На Заході може бути відлига

Ресурс Wisemeteo прогнозує дещо іншу погоду. За його даними, на Заході України взагалі буде відлига. Температура повітря 31 грудня прогріється до +5 градусів, а 1 січня опуститься до +1 градуса. При цьому небо буде сонячним і без снігу.

Сніг синоптики прогнозують лише у центральних регіонах, зокрема Києві. Навіть на Сході снігу не буде, лише мінусова температура. На Півдні України повітря взагалі прогріється до +8 градусів.