Тепло та нічні заморозки: якою буде погода у травні

У травні синоптики обіцяють доволі теплу погоду, хоча періоди похолодання також прогнозують. Попри це, місяць не буде багатим на опади.

Травень розпочнеться із теплої погоди – температура повітря сягатиме +18...+21 градусів. Про це 24 каналу розповів синоптик Леонід Горбань.

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Подекуди на початку травня можуть йти дощі, хоч і невеликі. Зокрема, у Київській області.

До 5 травня температура повітря впаде до +14 градусів, однак потім поступово теплішатиме. Вже 15 травня стовпчики термометрів сягатимуть +19...+21. У період з 20 – 31 травня буде найтепліше – +24...+28 градусів.

Коли будуть опади

Крім перших днів травня, опади прогнозують ще й 8 – 9. Також в Україні дощитиме 18 – 21 травня. Натомість наприкінці місяця буде сухо та сонячно.

На щастя, снігу у травні вже не буде.

Нічні морози не відступлять

Травень, зазвичай, є найтеплішим місяцем весни, але синоптик попереджає про "хвилі похолодання". Легкі заморозки можуть охопити деякі регіони 7 та 19 числа.

За словами Горбаня, літо розпочнеться "вчасно". Однак, попри те, що травень закінчиться на "теплій ноті", червень буде холоднішим, ніж минулого року.

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