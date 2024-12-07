Наслідки російських обстрілів, просування ворога на Донеччині: хронологія 1018 дня війни

В Україні розпочалась 1018 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на всій лінії зіткнення, російські війська продовжують атакувати мирні міста ракетами та дронами.

Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки атак ворога та інші події станом на 7 грудня 2024 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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