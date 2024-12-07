Наслідки російських обстрілів, просування ворога на Донеччині: хронологія 1018 дня війни
В Україні розпочалась 1018 доба повномасштабної війни. Сили оборони продовжують стримувати наступ ворога на всій лінії зіткнення, російські війська продовжують атакувати мирні міста ракетами та дронами.
Про головні події дня, ситуацію на фронті, наслідки атак ворога та інші події станом на 7 грудня 2024 року – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 людини. Станом на ранок 7 грудня відомо, що унаслідок російської атаки вечора 6 грудня загинули 3 людей та 17 – постраждали, з них 1 дитина. Російська армія знову атакувала Конотоп Сумської області. Перший вибух в Конотопі пролунав близько 6:17. Одразу після цього місцеві чули ще один. За даними Сумської ОВА, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються. Окупанти просунулися одразу поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, у росіян є певні успіхи в Торецьку, повідомили аналітики DeepState. Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Торецьку, а також поблизу ще чотирьох населених пунктів. Ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку, Київська ОВА фіксувала у небі над столицею ворожі ударні дрони. По цілях працювала ППО.
У Кривому Розі завершили рятувальні роботи
Ворог атакував Конотоп
Просування ворога на Донеччині
– йдеться у звіті.
У Києві фіксували ворожі дрони
У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів тіло 3 людини.
Станом на ранок 7 грудня відомо, що унаслідок російської атаки вечора 6 грудня загинули 3 людей та 17 – постраждали, з них 1 дитина.
Російська армія знову атакувала Конотоп Сумської області. Перший вибух в Конотопі пролунав близько 6:17. Одразу після цього місцеві чули ще один.
За даними Сумської ОВА, ворог завдав ракетного удару по інфраструктурі Конотопської громади. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
Окупанти просунулися одразу поблизу кількох населених пунктів у Донецькій області. Зокрема, у росіян є певні успіхи в Торецьку, повідомили аналітики DeepState.
Відповідно до оновлених карт, росіяни просунулися в Торецьку, а також поблизу ще чотирьох населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новотроїцького, Шевченка, Дальнього, Новооленівки та в Торецьку,
Київська ОВА фіксувала у небі над столицею ворожі ударні дрони. По цілях працювала ППО.