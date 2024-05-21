Який напрямок пріорітетний для росіян: Черник сказав, куди може рухатися ворог

Коли росіяни зрозуміють, що харківський плацдарм не вдається згідно з їх задумом й провалюються – вони повернуться до своєї старої стратегії.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник.

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Наступ росіян

За словами військового експерта, повернення до старої стратегії – вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини.

Тепер найголовніше: противник ні у воєнно-технологічному, ні в оперативно-стратегічному, ні в тактичному сенсі – нічим нас подивувати не може,

– заявив Черник.

"Для мене, як для людини, котра займається воєнною справою, – на цю хвилину все цілком очікувано. Я не можу побачити чогось такого сюрпризного з їх боку, щоб було феноменально новим", – зазначив військовий експерт.

Він додав, що хіба зі сфери фантастики, можливо, ворог наважиться на повітряний десант. Але це могло бути й добре, щоб вони захотіли здійснити таке самогубство. Адже це можна зробити тільки на Іл-78 – велетенська машина у понад 40 метрів довжиною й дуже важка. Фантастична ціль для наших комплексів ЗРК.

Можливості росіян щодо Харкова

Петро Черник розповів, аби тільки дійти на межу Харкова, а це приблизно 30 кілометрів, – треба щонайменше 100 тисяч. Крім того, варто розуміти, що завдяки касетним боєприпасам ми суттєво збільшили винищення нашого противника.

За минулий тиждень встановлений абсолютний рекорд за цю війну – 9 660 людей особового складу кінцево й безповоротно відмінсувалися. Ця тенденція буде тільки нарощуватися,

– зазначив військовий експерт.

"Такими темпами як вони ведуть війну, то можуть заміщати у межах до 30 – 35 тисяч на місяць. Для того, щоб наростити велике угруповування, хоча б на 150 тисяч, треба підіймати мобілізаційну планку до 40 – 50 тисяч на місяць", – додав експерт.

Чи вони на цей крок підуть – дуже складне питання, адже Путін, мов вогню боїться, хоч якогось великого соціального бунту. Черник наголосив, що сам в ці бунти не вірить, проте все ж у них такі страхи є.

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