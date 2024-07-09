Як вибрати павербанк для роутера: поради та підказки

В часи постійних відключень електроенергії, питання безперебійного доступу до Інтернету стає як ніколи актуальним. І тут на допомогу приходить павербанк – портативний акумулятор, який може забезпечити живленням ваші ґаджети.

Однак, не всі павербанки, якими ви можете зарядити смартфон чи іншу техніку, підходять для роутерів. Для цього потрібен пристрій з деякими спеціальними характеристиками. Як же вибрати правильний, пояснює 24 Канал.

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Для того, щоб ваш інтернет працював під час відключення електроенергії, обладнання провайдера повинно мати автономне живлення. Переконайтеся, що це так, або ж підключіть оптичний інтернет GPON, якщо це можливо.

Ось на що потрібно звернути особливу увагу при виборі павербанка, якщо ви шукаєте пристрій, який зможе заживити ваш роутер та абонентський термінал GPON мережі.

Напруга

Зверніть увагу на те, що звичайний павербанк, який видає 5 вольт, для роутера не підійде. Вам потрібен потужний павербанк, який може підтримувати напругу 5, 9 або 12 вольт. Такі моделі більш універсальні та дають можливість підключити інші пристрої.

Саме такий павербанк вам потрібен, тож обираючи в магазині портативний зарядний пристрій, зверніть увагу на його характеристики, а краще додатково перепитайте у продавця, чи підходить саме цей девайс для ваших потреб.

Ємність

Для живлення роутера та інших пристроїв, обирайте павербанк з ємністю не менше 20000 мАг. Цього буде достатньо, щоб забезпечити автономну роботу протягом декількох годин і роутера і абонентського термінала.

Якщо ж ви плануєте також зарядити свій смартфон, або іншу техніку, то зверніть увагу на павербанк з більшою ємністю акумуляторів. Не зайвим також буде розглянути можливість купівлі портативної зарядної станції.

Виходи

Важливо, щоб павербанк мав декілька USB-портів, щоб можна було одночасно заряджати роутер та інші ґаджети. Крім того, вам потрібно буде як мінімум два порти та перехідники DC USB для того, щоб заживити і роутер і абонентський термінал, якщо у вас GPON мережа.

Додаткові функції та поради

Деякі павербанки оснащені ліхтариком, що може стати в пригоді в екстреній ситуації.

Також існують портативні зарядні пристрої з безпровідною зарядкою, або сонячними панелями, хоча ми рекомендуємо віддавати перевагу відомим та перевіреним брендам.

Перед покупкою павербанка, уважно прочитайте характеристики та відгуки інших користувачів.

Зверніть увагу на вагу та габарити павербанка.

Не забудьте про кабель, який буде використовуватися для підключення роутера до павербанка.

Зберігайте павербанк у сухому та прохолодному місці, уникаючи прямих сонячних променів.

Підібравши правильний павербанк, ви зможете забезпечити безперебійний доступ до Інтернету навіть під час відключень електроенергії.

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І пам'ятайте, інвестування в якісний павербанк, або зарядну станцію – це гарантія вашого спокою та можливості залишатися на зв'язку завжди, навіть під час тривалих відключень електроенергії.