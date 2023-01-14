Маємо комплексний план, – Кулеба розповів, що Україна робитиме після війни

Очевидно, що після перемоги у повномасштабній війні Україну очікує відновлення усіх галузей економіки. Детально про це розповів глава Міністерва закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю чеським журналістам.

За словами глави МЗС, надзвичайно важливими для Києва є не лише отримання екстреної допомоги, зокрема збої, а й кроки від партнерів, які сприятимуть відновленню економіки, інфраструктури та поверненню людського капіталу після поразки Росії. Власне, наша держава робить усе для того, аби залучити інвесторів.

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Є чітке бачення та комплексний план

Кулеба констатував, що Європейський Союз є одним з тих партнерів нашої держави, який планує архітектуру відбудови України. Зокрема, йдеться про розставляння пріоритетів, обговорення конкретних проєктів і навіть інвестицій для їхньої реалізації.

У нас є чітке бачення подальшого відновлення України, комплексний план, орієнтований на результати, вигідні як для нашої країни, так і для міжнародних партнерів та інвесторів. Йдеться не лише про допомогу українському народу, а про можливість взяти участь в історичному проєкті,

– сказав очільник МЗС.

Водночас він переконаний, що європейські країни зацікавлені у відбудові нашої держави. Це для них вигідно саме з прагматичного погляду. Власне, квітуча Україна принесе вигоду та дохід для Євросоюзу. Зокрема, зростатиме добробут держав, а Європа зміцнюватиме економічних, енергетичний та фінансовий потенціали.

За словами Кулеби, план відновлення України включає кілька національних програм. Серед них:

зміцнення інституційної спроможності;

цифровізація держави;

відновлення чистого та безпечного довкілля;

модернізація житла та регіональної інфраструктури.

Яке майбутнє України в ЄС

Як стверджує високопосадовець, Україна посилить позиції Європи та ЄС як глобального гравця на міжнародній арені. Попри повномасштабну війну, Київ буде розвивати прагматичну та взаємовигідну співпрацю з європейськими державами.

Україна продовжує додавати цінність Європі та міжнародній спільноті на полі бою, у дипломатичному полі, експортуючи продовольство, стримуючи російську загрозу та будуючи нову, стійку та ефективну архітектуру безпеки. Наша держава вже є невіддільним і активним членом європейської спільноти,

– констатував Кулеба.

Він також згадав, що ЗСУ забезпечують мир у країнах Європи, бо протистоять Росії. І загалом наша армія сильна та модернізована, має досвід ведення бойових дій, які за інтенсивністю наближаються до бойових дій часів Другої світової війни.

Глава МЗС наголосив, що, попри завдану Росією розруху, економічний потенціал нашої держави є незмінно значним. Йдеться про промисловість, перспективний військово-промисловий комплекс, сільське господарство, що постачає Європу та глобальний Південь, а також креативні та цифрові галузі.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський сказав, що прогрес у питанні членства нашої держави у Європейському Союзі має бути відчутний. Про це він заявив після зустрічі з президентами Литви та Польщі у Львові в рамках Люблінського трикутника.