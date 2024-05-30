Де будуть важкі бої: у Зеленського спрогнозували ситуацію на фронті улітку

В Офісі Президента України прогнозують тяжкі бої на фронті. Мовиться про чотири напрямки.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив 24 Каналу, що мовиться про Донецький, Луганський, Запорізький та Харківський напрямки. Він додав, що на Сумщині та Чернігівщині уже тривають певні події – там працюють російські ДРГ, до того ж окупанти використовують керовані авіаційні бомби.

Дивіться також ЗСУ зупинили росіян на Харківщині, ворог окупував Уманське: як змінилася лінія фронту за тиждень

"Як цьому запобігти? F-16, однозначно. Також можливість знищувати на території Брянської, Курської області маленькі накопичення диверсійних груп", – сказав Подоляк.

Ці тактичні питання нині обговорюють на рівні військово-політичного керівництва України. Тобто президента, очільника Генштабу, Головнокомандувача ЗСУ чи міністра оборони. Вони ведуть переговори щодо можливостей застосування техніки так, як потрібно Україні, незалежно від території.

"Є окупована, є українська, є російська територія. Маємо виходити не з геополітичних міркувань, а з необхідності тактичних чи оперативно-тактичних рішень", – сказав радник голови ОПУ.

Чи можна було б запобігти наступу на Харківщині

Подоляк переконаний, що можна було б запобігти наступу Росії на Півночі Харківської області. Однак, за умови, якби не було дефіцитного ресурсу та заборони на знищення місць концентрації зброї окупантів на території Росії.

Чи бачимо ми нині масштабні концентрації? Ні. Є певні концентрації, про це розвідка постійно доповідає. Чи все це контролюється? Так. Чи будуть тяжкі бої далі? Так, будуть. На яких напрямках? Донецький, Луганський, Запорізький, Харківський,

– наголосив радник голови ОПУ.

Окупанти користуються дефіцитом зброї

Росія постійно атакує на різних напрямках, намагаючись реалізувати свою ініціативу, розтягуючи лінію фронту та резерви української армії. Ворог розуміє, що Україна має певний дефіцит спроможностей – зокрема, снарядів та ракет. Загарбники хочуть використати цей час.

"Це вже понад рік триває. Дефіцит накопичувався. Коли було пригальмовано матеріально-технічну допомогу передусім від США, то дефіцити суттєво зросли. Росія хоче це реалізувати. Тому йдуть напрямки – Харківський, Запорізький тощо. Це буде продовжуватись", – переконаний радник голови ОПУ.

Росія готується до наступу: яка ситуація на фронті