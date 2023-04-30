У Києві знову виріс рівень води у Дніпрі: скільки до критичного показника

Рівень води в Дніпрі в столиці продовжує підвищуватися. Це спричинило підтоплення районів на лівому березі. Жителі та влада міста продовжують уважно стежити за ситуацією.

Станом на 10:00, 29 квітня в Києві в районі мосту "Метро" рівень води в Дніпрі становить 9 296 сантиметрів за Балтійською системою висот. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко з посиланням на Укргідрометцентр.

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Що відомо

Як зазначив Попко, температура води становить +13 градусів за Цельсієм. Попри незначне збільшення забруднення води в місті, коливання рівня води в останні дні мало невелику амплітуду.

Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається на рівні I (жовтий). На цей час по Києву не зафіксовано аварійних підтоплень,

– йдеться у джерелі.

Однак там також зазначено, що до критичного рівня води залишилося понад метр та все ще спостерігається підтоплення заплави шаром понад 25 сантиметрів на різних територіях.

Зокрема, таких як парк "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна Затока, Корчувате, присадибні ділянки на Осокорках.

Рівень води зростає

Згадаємо, що станом на 28 квітня рівень води у Києві становив 9 290 сантиметрів, а 26 квітня – 9 300 сантиметрів.

Підвищення рівня води пояснюється нещодавніми сильними дощами в регіоні. Киянам, особливо тим, хто проживає в низинних районах, рекомендують бути обережними.

Варто також вжити необхідних заходів безпеки та уникати будь-яких непотрібних подорожей або активного відпочинку поблизу річки, доки рівень води не спаде.

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Зазначимо до цієї теми, що Дніпро відіграє життєво важливу роль в економіці України, забезпечує зрошення сільськогосподарських культур і слугує основним транспортним шляхом для товарів і людей.

Тому влада уважно стежить за ситуацією та працює над пом'якшенням будь-яких негативних наслідків, спричинених підвищенням рівня води.