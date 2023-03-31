Вищий, ніж під час Холодної війни, – ООН про ризик застосування ядерної зброї

Росія продовжує ядерний шантаж, через що вкрай занепокоєна світова спільнота. В Організації Об'єднаних Націй натякнули, що ймовірність застосування небезпечного атома у рази вища, аніж будь-коли.

Шалена гонка озброєнь та потенційна можливість використання чи то Заходом, чи то СРСР, скажімо, тактичної ядерки, існували фактично до 1991 року – себто до розпаду Союзу та закінчення Холодної війни. Водночас зі заяви заступниці генерального секретаря ООН у справах роззброєння Ідзуми Накаміцу зрозуміло, що ризики атомної катастрофи зараз навіть вищі, аніж у минулому столітті. Про це інформує 24 Канал з посиланням на засідання Радбезу ООН, що транслювало Суспільне.

Дивіться також Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

Світ повинен діяти

Як зазначила посадовиця, світові держави повинні діяти разом, аби зупинити потенційну загрозу. Вона закликала Вашингтон та Москву провести перемовини щодо підписання договору, який буде запобіжником до застосування ядерки.

Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий, чим на піку Холодної війни. Я хочу повторити, держави мають уникати будь-яких дій, які призводять до ескалації. Задля безпеки всіх нас, я закликаю Росію, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності,

– сказала Накаміцу.



Скільки ядерних боєголовок має кожна країна / Картинка 24 Каналу

Росія припинила участь у ДСНО і хоче дати ядерку Білорусі