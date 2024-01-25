Пожежа в Туапсе, атака "Шахедів" на Одесу: хронологія 701 дня війни

Українські захисники героїчно продовжують чинити опір російським загарбникам. Окупанти не припиняють спроб атак, попри шалені втрати. Також порушують закони та звичаї ведення війни.

Середа, 25 січня, це уже 701 день великої російсько-української війни. Про найголовніше за цю добу читайте в матеріалі 24 Каналу.

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