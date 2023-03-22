Атака безпілотників, звинувачення нового міністра освіти в плагіаті: хронологія 392 дня війни

Українські воїни уже понад рік захищають нашу державу від загарбників та не дають їм можливості втілити у життя плани Путіна. Найгарячішою ділянкою на всій лінії фронту залишається Бахмутський напрямок.

Середа, 22 березня – це уже 392 доба російсько-української війни. Усе найголовніше за цей день читайте у матеріалі 24 Каналу нижче.

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США запровадили санкції проти чотирьох компаній і трьох людей в Ірані й Туреччині. У повідомлення мінфіну йдеться про те, що ці фізичні та юридичні особи причетні до виробництва безпілотників, які Росія використовує на війні проти нашої держави.

01:46 Новопризначеного міністра освіти та науки Оксена Лісового організація "Український рух пацифістів" звинуватила в плагіаті у кандидатській дисертації з філософії, що він захистив у 2012 році.

У разі виявлення в його роботі порушень доброчесності Оксен Лісовий готовий відмовитись від наукового ступеня кандидата наук і на посаді міністра формувати принципово нову академічну культуру та культуру освітнього та наукового менеджменту,

– прокоментували у Малій академії наук, яку очолює Лісовий.

00:20 У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Як зазначали моніторингові групи, існувала загроза завдання ворог ударів безпілотними літальними апаратами (БпЛА).

Власне, вибухи чули в столиці, на Житомирщині, Хмельниччині. Місцева влада зазначала, що спрацювали системи ППО.