Всі у лікарні: у Херсонській ОВА розповіли про постраждалих внаслідок обстрілу під час евакуації

Росіяни обстріляли деокуповану частину Херсонщини у той час, коли Україна евакуювала людей через затоплення. У Херсонській ОВА розповіли, що в місті вже 9 поранених.

Люди постраждали орієнтовно після 14:00 8 червня, коли окупанти вдарили навіть по затопленому районі Херсона. Глава обласної військової адміністрації Олександр Проскудін розповів у ефірі телемарафону, у якому стані поранені люди, пише 24 Канал.

Дивіться також Стратегічна помилка чи успішний шантаж: чим може обернутися для Росії підрив Каховської ГЕС

Що відомо про стан потерпілих на Херсонщині

Олександр Прокудін розповів, що росіяни вдарили по людях, які евакуювались із зони підтоплення.

Дев'ять людей поранені. Всіх шпиталізували до медзакладів Херсона,

– зауважив глава Херсонської ОВА.

За його словами, постраждалі мають різні поранення. Зокрема:

двоє працівників ДСНС та поліцейський – зазнали поранень середнього ступеня тяжкості. Мовиться про осколкові поранення кінцівок;

25-річний волонтер з Німеччини також має пошкодження середнього ступеня тяжкості. Його шпиталізували з черепно-мозковою травмою, струсом мозку, переломами та пораненням голови;

троє мирних мешканців Херсона також мають поранення середнього ступеня важкості;

тяжких поранень зазнав 58-річний містянин.

Це ще не все, тому що ще 9 людей за сьогодні (8 червня – 24 Канал) в різних районах Херсонщини також зазнали поранень. На жаль, одна людина загинула,

– заявив Олександр Прокудін.

Посадовець розповів, що під час повітряних тривог евакуацію не зупиняють, тому що не можуть втрачати час. Адже це може коштувати життя людей. Також, попри небезпеку, людей евакуюють вночі.

"Не діють повітряні тривоги. Тому що від вильоту до прильоту від 6 до 10 секунд. Люди не реагують, тому що гатять із танків, артилерії, РСЗВ", – пояснив посадовець.

Евакуація на Херсонщині

У Херсонській ОВА заявили, що 8 червня евакуювали 559 людей. Загалом рятувальники, волонтери та поліцейські вивезли вже 2 334 мешканця області. Найбільше – 1 765 – з мікрорайону Корабел в Херсоні.

Олександр Прокудін пояснив, що за попередніми підрахунками, із зони підтоплення на Правобережжі доведеться вивезти орієнтовно 16 тисяч людей. Це у випадку, якщо вода буде далі розповсюджуватись.

Росія атакувала Херсон під час евакуації