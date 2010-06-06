Лідер року: 24 Канал вчергове очолив рейтинг найпопулярніших новинних телеканалів України

Завдяки кожному з вас: 24 Канал очолив рейтинг телеперегляду

На церемонії 24 Канал представила телеведуча Анастасія Норіцина. Вона подякувала кожному глядачу та глядачці та зазначила, що саме наша аудиторія є найбільшою та найціннішою нагородою.

Хочу подякувати за те, що ви постійно дивитися нас, що коментуєте, що ми чуємо фідбек. Завдяки вам ми розвиваємося, завдяки вам мовимо. Ну і, звісно, дякуємо, що ви хочете знати правду. Це дуже цінно,

– зазначила телеведуча.

Коментуючи нагороду в ефірі 24 Каналу, Норіцина зазначила, що ми – не просто лідер, а по-справжньому народний канал.

Наших глядачів мільйони. І дякую, що ви завжди підтримуєте нас і завжди дивитеся нас. Завдяки вам ми існуємо.

Норіцина нагадала, що команда 24 Каналу часто проводить збори для Сил оборони України.

Фонд 24 Каналу збирає гроші на дрони, пікапи, авто для наших воїнів. З допомогою глядачів ми завжди закриваємо ці збори. Ваша підтримка дуже важлива, адже завдяки донатам ми можемо жити і прославляти Україну.

Також Анастасія звернулася до українських героїв, наголосивши, що нас дивляться не тільки в тилу, але й на фронті.

Низький вам уклін, щира вам подяка за захист та те, що ви робите для нашої країни. Ми будемо старатися й надалі підтримувати вас, допомогати й робити все, щоб наша країна була незалежною й ми найшвидше отримали свою перемогу.

Що допомагає нам залишатися в топі

Співвласник і генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко привітав команду з перемогою на BigData Awards, зауваживши, що це визнання – результат роботи великої команди, довіри глядачів і вміння адаптуватися до змін у медіасередовищі.

Він наголосив, що телебачення давно перестало бути ефірним суто лінійним медіа. Сьогодні глядач дедалі частіше обирає OTT-платформи (Over-the-Top) – гібридні сервіси, підключені до інтернету, які дають змогу дивитися контент у зручний час, ставити ефір на паузу, перемотувати, повертатися до випусків. Серед них – Netflix, Amazon, HBO, MEGOGO, KyivstarTV, SWEET.TV. І це не лише про новий формат споживання, а й про технологічну перевагу для телеканалів.

Для телеканалів це ще й можливість дуже точно міряти свої перегляди. Буквально із точністю до одного глядача! Так само як і на платформі YouTube тут можна фіксувати "поштучно і посекундно" кожне включення і відключення! А значить ми можемо доволі точно оцінювати що подобається глядачам (користувачам сервісу), а що спонукає до переключення. І намагаємося усе це враховувати у своїй роботі,

– зазначає Андрейко.

На його думку, перемога 24 Каналу в рейтингу BigData – це логічне підтвердження правильно обраної стратегії та вчасної адаптації контенту до потреб аудиторії.

Величезний рівень довіри, який отримує 24 Канал проявляється як на платформі YouTube (ми були і залишаємося лідерами серед усіх телеканалів), так і на платформі "підключеного телебачення", яке вимірює компанія BigData. Стратегія тут проста: бути корисним своєму глядачу, не обманювати і не підводити. І ми не підведемо,

– резюмував він.

BIG DATA UA – незалежна рейтингова агенція, яка надає послуги моніторингу рейтингів телеканалів серед української аудиторії. Методика отримання даних базується на безперервному отриманні інформації за допомогою OTT/IPTV платформ.