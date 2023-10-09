На який термін можна отримати відстрочку від мобілізації

Українське законодавство передбачає, що частина військовозобов'язаних можуть отримати відстрочку від мобілізації. Однак, її дають на певний термін.

Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін розповів, на який саме термін можна отримати відстрочку від мобілізації. Зауважимо, що воєнний стан в Україні продовжили до 15 листопада.

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На скільки можна отримати відстрочку

Істомін зауважив, що відповідні строки як такі не передбачені. Тож це на розгляд ТЦК.

Якщо, наприклад, надається відстрочка за станом здоров'я, то, зрозуміло, це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась,

– пояснив речник.

Додав, якщо відстрочка пов'язана з доглядом за хворим членом родини, зазвичай її надають на 6 місяців. Опісля військовозобов'язаний має знову прийти до ТЦК для звірки даних.

Тим часом студенти очної форми отримують відстрочку до завершення навчання.

Але часто до закінчення навчального року, адже може статися так, що когось відрахують,

– резюмував майор.

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