Який варіант гуманітарних коридорів запропонувала Україна: пояснення Верещук

Україна намагається відкрити гуманітарні коридори, щоб евакуювати людей з лкупованих населених пунтків та доставити туди продукти. Проте через окупантів це не вдається, бо вони постійно обстрілюють такі гуманітарні коридори.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила, що Україна направила своє бачення, як мають виглядати гуманітарні коридори, бо готова відкрити їх від ранку 7 березня.

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В пошуках рятунку від гуманітарної катастрофи, яка виникла внаслідок постійних обстрілів окупантами житлових будинків, люди масово виїжджають на території західної України та за кордон.

Проте, за словами Верещук, такої можливості (виїхати, – ред) не мають люди, які проживають у містах, що потрапити в оточення російських військ.

У зв'язку з цим Україна просить встановити режим тиші і відкритті гуманітарних коридорів з 10 ранку 7 березня для евакуації людей, зокрема іноземців (йдеться про понад 2 тисячі студентів),

– заявила вона.

Верещук також назвала нампрямки, як планують вивозити людей з окупованих територій України. Для цього потрібно створити гуманітарні коридори у таких напрямках:

З міст Буча, Бородянка, Ірпінь, Іванково Київської області у напрямку Львова, Івано-Франківська та Ужгорода.

З міст Запоріжжя, Маріуполя, Портовське, Мангуш, Розівка, Більмак, Оріхів, а також Волноваха, Кирилівка, Покровськ, Новоандріївка.

З міста Сум – у напрямку міст Полтави, Суми, Голубовка, Ромни, Лохвиця, Лубнита інші.

З міста Ізюм, Грушуваха, Лозова, а також Балаклія, Первомайська, та інші села Харківщини.

З Харкова – з виїздом залізницею до Львова, Ужгорода,Івано-Франківська.

Також в Україні готуються надіслати гуманітарну допомогу в такі міста: Мелітополь, Бердянськ, Херсон, Суми, Маріуполь, Волноваха, що також потребує відкриття гуманітарних коридорів.

Верещук попросила росіян забезпечити припинення обстрілів під час проходження гуманітарних коридорів. "Ми вимагаємо від РФ припинити маніпулювати і відкрити вказані маршрути", – підсумувала вона.

До слова, у неділю, 6 березня, з Ірпеня намагалися евакуювати мирних жителів. Коли люди виходили до евакуаційних автобусів, російські війська відкрили по них вогонь з мінометів. Внаслідок цього загинули 8 людей, серед яких – діти.

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