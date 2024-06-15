Пілот ЗСУ сказав, який тип вертольота зараз критично потрібен

Українські пілоти героїчно боронять небо над Україною. Аби ще потужніше протистояти ворогу, нашій державі необхідна сучасна зброя, зокрема гелікоптери.

Окрім відомого Black Hawk, станом на сьогодні потрібний ще один вертоліт. Військовий льотчик 1-го класу, підполковник ЗСУ Євген Соловйов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу назвав тип цього вертольота.

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Аби завдавати вогневого ураження противнику

Військовий льотчик 1-го класу наголосив, що Україні потрібні вертольоти Black Hawk для виконання десантно-транспортних багатофункціональних завдань, але все залежить від модифікації.

Гелікоптер може бути у транспортному варіанті без будь-якого бортового комплексу оборони. Працювати як цивільна версія – без озброєння, без прицільного авіаційного комплексу, без захищеної авіаційної системи.

Водночас Black Hawk може бути й в різних модифікаціях. Як-от, наприклад, UH-60 з функцією виконання завдань зі знищення броньованих цілей ворога. Застосовувати ракети типу NLAW Spike або другі Hellfire.

Гелікоптер Black Hawk в основному використовується для транспортування персоналу та різноманітних військових вантажів. Він також відіграє вирішальну роль в евакуації поранених і транспортуванні великогабаритних вантажів.

За словами Євгена Соловйова, вертоліт Black Hawk – це той вертоліт, який буде виконувати багатофункціональні завдання. Проте саме натепер Україні необхідний ще один тип гелікоптерів.

Але для виконання вогневих завдань, що нам потрібно саме на сьогодні, це нащадок вертольота "Кобра". Це вертоліт Viper, який призначений саме для завдання вогневого ураження ворогу, який може нести озброєння та ефективно виконувати ці польоти. Сподіваємось, що в майбутньому ми їх побачимо,

– констатував підполковник ЗСУ.

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