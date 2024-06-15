Пілот ЗСУ сказав, який тип вертольота зараз критично потрібен
Українські пілоти героїчно боронять небо над Україною. Аби ще потужніше протистояти ворогу, нашій державі необхідна сучасна зброя, зокрема гелікоптери.
Окрім відомого Black Hawk, станом на сьогодні потрібний ще один вертоліт. Військовий льотчик 1-го класу, підполковник ЗСУ Євген Соловйов в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу назвав тип цього вертольота.
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Аби завдавати вогневого ураження противнику
Військовий льотчик 1-го класу наголосив, що Україні потрібні вертольоти Black Hawk для виконання десантно-транспортних багатофункціональних завдань, але все залежить від модифікації.
Гелікоптер може бути у транспортному варіанті без будь-якого бортового комплексу оборони. Працювати як цивільна версія – без озброєння, без прицільного авіаційного комплексу, без захищеної авіаційної системи.
Водночас Black Hawk може бути й в різних модифікаціях. Як-от, наприклад, UH-60 з функцією виконання завдань зі знищення броньованих цілей ворога. Застосовувати ракети типу NLAW Spike або другі Hellfire.
За словами Євгена Соловйова, вертоліт Black Hawk – це той вертоліт, який буде виконувати багатофункціональні завдання. Проте саме натепер Україні необхідний ще один тип гелікоптерів.
Але для виконання вогневих завдань, що нам потрібно саме на сьогодні, це нащадок вертольота "Кобра". Це вертоліт Viper, який призначений саме для завдання вогневого ураження ворогу, який може нести озброєння та ефективно виконувати ці польоти. Сподіваємось, що в майбутньому ми їх побачимо,
– констатував підполковник ЗСУ.
Прибуття F-16 в Україну: що відомо
- Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що Україна отримає перші винищувачі F-16 вже цього літа. Також очільник міністерства підтримав рішення Франції надати Україні французькі літаки Mirage-2000.
- Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що разом з Данією розпочнуть процес передачі Україні американських винищувачів. Вона повідомила, що дає дозвіл бити по території Росії з цих винищувачів.
- Начальник авіації командування Повітряних сил Збройних сил України Сергій Голубцов сказав, що частина винищувачів F-16 буде зберігатися за межами України – на іноземних базах, які окупанти не зможуть атакувати.