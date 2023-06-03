Радянський стайл, – Єрмак показав свій кабінет в Офісі Президента

Андрій Єрмак зізнався, що йому не дуже комфортно працювати у своєму кабінеті. Глава Офісу Президента показав місце, де працює та відпочиває останні 465 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Єрмак у проєкті Дмитра Комарова "Рік" наголосив, що він завжди виступає за пряму розмову та мову фактів, передає 24 Канал.

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Який вигляд мають апартаменти Єрмака

Керівник Офісу Президента зазначив, що йому не надто комфортно працюється у своєму кабінеті, адже той оформлений у "трошечки радянському стайлі" – масивні люстри і двері, помпезні меблі, мозаїки з шахтарями і робітниками-селянками тощо.

Але працюємо в тому, що є,

– сказав на своє "виправдання" Єрмак.

Серед небагатьох дорогих для нього речей у кабінеті він показав маленьку копію картини Бенксі, яку подарував йому на день народження загиблий у катастрофі ексміністр МВС Денис Монастирський.

Уранці 18 січня українців шокувала страшна звістка. В Броварах Київської області розбився гелікоптер, на борту якого перебував глава МВС Денис Монастирський. Разом із ним загинули перший заступник та держсекретар відомства.



Подарунок від Дениса Монастирського / Скриншот з відео (28:30)

Згадавши колишнього колегу, Андрій Єрмак сумно замовкає, але Дмитро Комаров приходить йому на допомогу.

Маленький хлопчик завалює набагато більшого суперника. Це плюс-мінус те, що зараз відбувається в Україні,

– влучно зауважив Комаров.

Із зали чиновник веде журналіста до так званої кімнати відпочинку. Комаров сказав, що обстановка там така ж, що й у Володимира Зеленського.



Зона відпочинку у кабінеті Єрмака / Скриншот з відео (28:52)

Далі співбесідники проходять через приймальню до "білої зали" – кімнати, де відбуваються перемовини Єрмака і його заступників. Вона також оформлена з натяком на "розкіш по-номенклатурному" – пишні панно, "грандіозні" орнаменти і "велична" мозаїка. Комаров запитав, як Єрмак ставиться до усіх цих люстр та меблів.

Погано ставлюся. Я тут нічого не змінював – як воно було, так воно і залишається. Сьогодні було б нелогічно щось робити… Є стіл, є стілець, є папірець, є ручка – і це все, що потрібно,

– сказав керівник ОП.

Який вигляд мають апартаменти Єрмака: дивіться відео (з 27:58)

Раніше Дмитро Комаров показував, де живе та працює Володимир Зеленський. У кабінеті, де зараз працює український лідер, раніше працювали всі президенти України. Там завжди стоять сувеніри від закордонних колег та відомих українців. Але за час війни там з'явилися нові символічні сувеніри. Президент показав, що саме зберігає у своєму робочому кабінеті.