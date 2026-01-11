"Ще Юрій Гагарін з таким літав": журналісти CNN заглянули в середину ракети "Орешник"
- Ракета "Орешник", яка вдарила по Львівській області, виготовлена з радянських компонентів, таких як лампи та гіроскопи, що використовувалися ще в часи Юрія Гагаріна.
- Експерти КНДІСЕ вважають, що заява Володимира Путіна про новизну "Орешника" не відповідає дійсності, оскільки всередині ракети виявлено старі радянські мікросхеми.
Російська ракета "Орешник", якою окупанти вгатили по Львівській області 8 січня, насправді складені зі застарілих компонентів. Їх використовували ще у часи, коли Юрій Гагарін полетів у космос.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відеосюжет CNN.
Що насправді приховує всередині "Орешник"?
Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький розповів журналістам, що ракета "Орешник" виготовлена з використанням застарілих радянських компонентів.
Серед уламків ракети українські експерти виявили лампу та гіроскоп.
В "Орешнику" виявили старий гіроскоп з часів польоту в космос Юрія Гагаріна / Кадр з відео CNN
Ось гіроскоп з "Орешника". Ще Юрій Гагарін із таким літав,
– зазначив Кульчицький.
Експерти також виявили старі лампи / Кадр з відео CNN
На уточнювальне запитання журналіста CNN, чи має рацію Володимир Путін, заявляючи, що "Орешник" є новим етапом у розвитку озброєнь, науковець відповів, що це не так.
"Його завдання – щось сказати, а ми маємо уважно слухати. Народ же слухає. Ми знайшли лампи, радянські лампи", – сказав він, демонструючи одну з них.
Своєю чергою співробітник лабораторії Сергій показав видання мікросхеми, виявлені в ракеті.
Старе. Усе старе. І все російське,
– наголосив експерт.
Окрім того, у "Орешнику" були й старі російські мікросхеми / Кадр з відео CNN
Цікаво, що раніше експертиза виявила, що ракета "Орешник", яку росіяни запустили по Дніпру в листопаді 2024 року, насправді не є новітнім озброєнням, а лише модернізованою версією балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубіж".
До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в етері 24 Каналу, що застосування ракетної системи "Орешник" є радше спробою психологічного тиску на Україну та Європу, ніж реальною демонстрацією військової потужності Росії. Ба більше, за словами експерта, запуск міжконтинентальних балістичних ракет зі звичайною боєголовкою є економічно невигідним через високу вартість.
Що відомо про другий удар "Орешником" по Україні?
У Львові 9 січня пролунала серія вибухів на тлі загрози застосування російських ракет типу "Орешник". Як повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, у ніч проти 9 січня противник завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури.
Міністерство оборони Росії підтвердило атаку по території України в ніч на 9 січня, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності "Орешник". Росіяни заявили, що це нібито була відповідь на "атаку Києва на резиденцію Путіна".
Служба безпеки України оприлюднила фото уламків ракети "Орешник", якою РФ атакувала Львівську область. За даними СБУ, серед знайдених решток: блок стабілізації, елементи двигунної установки та інші компоненти, які наразі вивчають експерти.
У розвідці Великої Британії, своєю чергою, наголосили, що ракета "Орешник" подолала відстань до цілі приблизно у 1 622 кілометри. Зброя була запущена з бази Капустин Яр в Астраханській області.