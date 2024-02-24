Який вплив на фронт мав збитий А-50: оперативне зведення від Світана

Українські військові 23 лютого ліквідували черговий російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Крім того, "у вічний політ" міг відправитися ще й Іл-22.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив важливість цих літаків.

Важливо У збитому А-50 загинуло 10 окупантів, половина з них – майори, – ЗМІ

Яке завдання А-50

За словами військового експерта, А-50 та Іл-22 – це пара командних пунктів із системою дальнього радіолокаційного виявлення. Таку ж пару ми вже збивали.

Вони завжди ходять поруч. Іл-22 – це, так званий, виносний командний пункт, який переважно керує наземними військами. Він потрібний для координації між наземними військами й деякими повітряними діями. А-50 – літак дальнього радіолокаційного виявлення. Летючий радар, який бачить кілометрів на 600 вглиб.

Коли ця пара разом у повітрі, то можна сказати, що це серйозна керуюча одиниця. Проте це такі "2 сараї з крилами", важкі транспортники, які дуже легко збиваються ракетами. Оптимальна дальність це 200 – 250 кілометрів. Це робоча дальність ракети С-200,

– пояснив Роман Світан.

Він додав, що цей комплекс створили ще в Радянському Союзі, аби якраз перехоплювати важкі літаки, летючі радари. Він може летіти на висоту за 30 кілометрів. Оперативна дальність із заявленої – приблизно 250 кілометрів, а технічна дальність приблизно кілометрів з 300.

Як це вплине на дії Росії

Військовий експерт зазначив, що такі пари це, по-перше, екіпажі, які вже зліталися разом. По-друге, їх не так багато. Ми вже поклали два й при цьому разом з Іл-22, якраз це звʼязана пара.

На думку Романа Світана, це вплине не тільки на російські ракетні атаки, а й на наземні операції.

Для росіян це дуже серйозна та велика втрата. Таких пар у них практично вже не залишилося. Це потрібно зльотувати екіпажі,

– наголосив військовий експерт.

"Це приблизно те ж саме, якби ми, наприклад, потрапили HIMARS чи ATACMS в штаб армії. Тобто доволі таки серйозна втрата для росіян", – розповів Роман Світан.

Він зазначив, що найближчим часом це буде зрозуміло, навіть по наземних операціях. Ті масштаби операційного впливу – вони зараз будуть однозначно зменшені.

Останні новини щодо війни Росії проти України