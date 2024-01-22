Який запобіжний захід оберуть сину Гринкевича: у ДБР дали відповідь

Правоохоронці 22 січня затримали Романа Гринкевича за спроби перетину кордону України. Наразі чоловік перебуває на шляху до судової зали.

Про це під час свого брифінгу розповів директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов. Він зазначив, що клопотатиме про арешт сина Ігоря Гринкевича судом, передає 24 Канал.

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У ДБР розповіли, про що проситимуть суд щодо Гринкевича

Сухачов наголосив, що працівники ДБР будуть просити суддів арештувати Романа Гринкевича, підозрюваного у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних Сил України.

Водночас директор бюро підкреслив, що всі розуміють, що є альтернатива запобіжного заходу застава. Тому ще будуть комунікувати з прокурорами.

Застава, яку проситимуть як альтернативу для затриманого, становитиме 500 мільйонів гривень,

– розповів Сухачов.

Чи видаватимуть підозри чиновникам з Міноборони

Відповідаючи на питання чи будуть у цьому провадженні підозри для чиновників з Міноборони, Сухачов зауважив, що слідство ще не завершено та фактично перебуває на початковій стадії. Однак після проведених експертиз та вивчення документів слідчі розуміють весь ланцюг постачання неякісного одягу.

"У нас є повна комунікація з Міністерством оборони, безпосередньо з міністром оборони", – підкреслив директор ДБР.

Він нагадав, що Міністерство оборони визнало себе потерпілою стороною. Крім того, Сухачов сказав, що щодо підозр чиновникам, як тільки буде певний результат, то ДБР буде виходити на комунікацію.

Романа Гринкевича затримали