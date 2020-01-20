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      Який середній розмір пенсії в Україні

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      Який середній розмір пенсії в Україні / globalimages.ua

      Станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становить 3082,98 гривень.

      Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсій та кількість пенсіонерів у фейсбуці.

      До теми: Як зростатимуть пенсії у 2020 році: закон про держбюджет

      Наразі в Україні налічується 11,3 мільйонів пенсіонерів.

      Зауважимо, що за 2019 рік середня пенсія зросла на 437,32 гривень або на 16,5%.

      Яка мінімальна пенсія у 2020 році

      В 2020 році розмір мінімальних пенсій збільшуватиметься, оскільки з 1 грудня зростає розмір прожиткового мінімуму. Щоправда, зростатимуть виплати вельми повільно: збільшення складе 74 гривні. Таким чином після перерахунку пенсіонери отримуватимуть 1 638 гривень замість 1 564 гривень.

      Цікаво: Пенсійний вік в Україні та ЄС: як у різних країнах забезпечують старість

      Наступний перерахунок мінімальних пенсій заплановано на 1 липня, виплати зростуть до 1 712 гривень, згодом на 1 грудня 2020 року – сума збільшиться до 1 769 гривень. Найбільше підвищення пенсій відчують ті, у кого вона максимальна: з 15 640 виплати зростуть до 16 380 гривень.

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      Державний бюджет України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Пенсія Пенсійний фонд України
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