Який середній розмір пенсії в Україні
Станом на 1 січня 2020 року середній розмір пенсій в Україні становить 3082,98 гривень.
Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середній розмір пенсій та кількість пенсіонерів у фейсбуці.
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Наразі в Україні налічується 11,3 мільйонів пенсіонерів.
Зауважимо, що за 2019 рік середня пенсія зросла на 437,32 гривень або на 16,5%.
Яка мінімальна пенсія у 2020 році
В 2020 році розмір мінімальних пенсій збільшуватиметься, оскільки з 1 грудня зростає розмір прожиткового мінімуму. Щоправда, зростатимуть виплати вельми повільно: збільшення складе 74 гривні. Таким чином після перерахунку пенсіонери отримуватимуть 1 638 гривень замість 1 564 гривень.
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Наступний перерахунок мінімальних пенсій заплановано на 1 липня, виплати зростуть до 1 712 гривень, згодом на 1 грудня 2020 року – сума збільшиться до 1 769 гривень. Найбільше підвищення пенсій відчують ті, у кого вона максимальна: з 15 640 виплати зростуть до 16 380 гривень.
Державний бюджет України на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу