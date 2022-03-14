Якийсь російський артилерист вирішив помститись, – Арестович про обстріл Оболоні

У Києві в понеділок вранці, 14 березня, внаслідок обстрілу спалахнула багатоповерхівка на Оболоні. Імовірно, це була цинічна помста окремого артилериста орків.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі 24 каналу. Він назвав це "ексцесом виконавця".

До теми У Кличка прокоментували ранкові обстріли Києва

Тобто, з юридичної точки зору, це коли виконавець злочину вчиняє незаплановані дії. Тобто, це не було задумано наперед.

Якийсь російський артилерист вирішив помститися і запустив два снаряди,

– прокоментував Арестович.

Або ж це міг бути інший варіант – орки могли промахнутись через коректування і влучили у житловий будинок.

Радник глави ОП зазначив, що треба розуміти – це був несвідомий обстріл Києва.

До теми – Наслідки обстрілу багатоповерхівки у Києві – дивіться відео:

Станом на 9:30 було відомо, що наслідок обстріл будинку на Оболоні загинуло 2 людей та ще 7 – травмовані.