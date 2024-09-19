Мобілізація в Україні: юристи пояснили, який вік вважається призовним

В Україні продовжує діяти загальна мобілізація та воєнний стан. Призову підлягають військовозобов'язані у віці від 18 до 60 років, які отримують повістки.

Фахівці з адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" пояснили, що таке призовний вік. Вони зазначили, що це той вік, з якого громадяни України повинні бути готові до проходження військової служби в Збройних Силах України.

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Який вік є призовним

Відповідно до чинного законодавства, призовний вік для чоловіків визначено від 18 до 25 років. Це означає, що з 18 років громадяни України повинні бути готові до призову та виконання військової служби.

Під час воєнного стану законодавча влада може змінювати призовний вік залежно від ситуації в країні.

Наприклад, у 2022 році Верховна Рада України затвердила законопроєкт, згідно з яким призовний вік чоловіків був знижений з 18 до 17 років,

– мовиться в повідомлені.

Юристи зазначили, що існують обставини, за яких громадяни можуть бути звільнені від призову на військову службу.

"Це може бути здоров’я громадянина, наявність дітей, низький соціальний статус тощо. За наявності вагомих причин громадянин може отримати відстрочку від призову під час мобілізації або звільнення з військової служби", – розповіли експерти.