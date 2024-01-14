Намагатимуться протиснути: у ЗСУ назвали ключовий напрям для росіян на Донбасі

Окупанти не полишають спроб захопити українські території. Особливо активно ворог штурмує у Донецькій області, адже ворог визначив для себе ключовим напрямком Часів Яр.

Про це в ефірі телемарафону повідомив офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков. Він також розповів про ситуацію на фронті, передає 24 Канал.

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Калашніков додав, що протягом останніх кількох днів ворожих атак на Бахмутському напрямку стало дещо менше. За його словами, в районах Андріївки та Кліщіївки ворог намагався штурмувати піхотними підрозділами, але успіху не мав. Ворог зараз намагається перегрупуватися, однак артилерія працює цілодобово.

Разом з тим, окупанти не відмовилися від планів продовжувати спроби наступу. За словами Калашнікова, нині ключовим напрямком росіяни обрали Часів Яр.

Вони будуть намагатися тиснути, просто тиснути. Це підтверджує те, що вони посилили тут угруповання – на сьогодні воно складає 80 тисяч. Сюди вони кинули основні сили добровільного штурмового корпусу. Можемо сказати, що вони намагатимуться нас протиснути,

– заявив Калашніков.

Він додав, що окупанти намагаються атакувати малими штурмовими піхотними групами. Однак вони не можуть пройти українські лінії оборони, тому ворог не має просувань, а лише зазнає чималих втрат.

Яка ситуація на фронті