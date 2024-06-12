На якому напрямку ЗСУ почали тиснути: огляд фронту від Світана
Є хороші новини з Харківського плацдарму. Наші оборонці зуміли просунутися в районі Липці до Глибоке й аж на 400 метрів відтіснити ворога. Крім того, відбили кілька вулиць Вовчанська.
В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан оцінив події на фронті.
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Ситуація на фронті
За його слова, поки на Харківщині не контрнаступ, а позиційні бої, в яких ми перемагаємо.
Наші війська зараз збільшили тиск на цьому напрямку. По-перше, є ціль знищення росіян, розуміючи, що резервів на підсилення у них там немає. По-друге, відновлення територіальної цілісності з виходом державний кордон.
Роман Світан наголосив, що ще треба звернути увагу на район Тьоткіно, куди приїхали "кадирівці" пофотографуватися. На нашу територію забігли, "зачекінилися" й знову кудись втекли.
Ракетна атака по Україні
У ніч на 12 червня окупаційні війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування, а також дрони.
Військовий експерт розповів, що разом було приблизно 3 десятки цілей, з якими наше ППО успішно впоралося. При чому на різних етапах. Наприклад, в районі Дніпропетровщини відмінусували приблизно половину "Шахедів".
Російські ракети переважно йшли на Київ. Також були знищені 4 Х-101 або Х-555 – зараз будуть розбиратися. Також була знищена одна ракета "Кинджал",
– повідомив Роман Світан.
"Одну ракету пропустили – "Іскандер-М". По нашій території вона була запущена з Криму, проте на цьому напрямку протибалістичних комплексів у нас немає. Саме тому російська ракета все ж пройшла", – пояснив військовий експерт.
Останні новини щодо війни Росії проти України
- Президент США Джо Байден схвалив розміщення ще однієї зенітної ракетної системи Patriot в Україні. Другий комплекс, надісланий США в Україну, надійде з Польщі. Там він охороняв ротаційні сили військ США, які поверталися до Сполучених Штатів.
- Стало відомо, що в Україні готують новий законопроєкт про демобілізацію. Раніше ця норма була виключена з закону про мобілізацію через складну ситуацію на фронті.